城巴煞車上層女乘客失平衡 撼爆電視屏幕一地玻璃碎

城巴周日（25日）發生罕見意外，一名女子在社交平台發文，稱當晚在筲箕灣乘搭608號巴士坐上層，目擊一名女乘客想坐第一排右邊靠通道的位置時遇上巴士煞車，令她整個人撼到車頭的電視屏幕，滿地全是玻璃碎。玻璃碎亦落在事主和朋友的頭和隨身物品上，隱隱作痛，車長及後到上層了解，安排接駁車。

小紅書網民目擊事件 「被波及隱隱作痛」 事主在小紅書分享發文，稱當日在筲箕灣乘搭城巴608線，和朋友坐在上層第一排，「我坐在左手邊靠通道位置，朋友坐在靠窗位置」。此時一位女士想坐在第一排右邊靠通道的位置，準備坐下時巴士輕輕煞了一下車，她整個人撞到屏幕上，「砰」一聲巨響，令事主和朋友都嚇了一跳，「頭頂全是玻璃碎，鞋子、包內都有玻璃碎，還以為是前面的玻璃碎了，嚇死」，她指幸好玻璃材質比較輕，沒有受傷，只是覺得頭皮痛痛的，朋友臉上被玻璃碎砸到有點痛，影片拍攝到事後車長到上層了解，通知安排接駁車。她們之後在車上等20分鐘才有另一巴士換乘，強調事件是「不幸中的萬幸」，惟未交代該名女乘客有否送院治理。

事主有感乘坐香港巴士盡量不要坐上層最前排，引起小紅書網民熱烈討論。有人分享同學搭巴士遇車禍的經歷：「我同學就是坐上層第一行，巴士撞車玻璃碎了，很多玻璃碎插到大腿小腿裏面，留醫幾個月做了很多次手術」，亦有人認為坐上層第一排很危險，「有意外的時候多數第一個飛出去」、「最喜歡坐第一排，看來要小心了」，惟很多想看風景的乘客都喜歡坐這個位置，有網民認為「只要全程抓好扶手也不至於摔倒」、「看到很多旅客愛站在上層，真的超危險，試過司機廣播叫回到下層都不願意，差點報警處理！」