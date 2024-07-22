城巴爭取退役巴重新載客當旅遊景點　運輸署：可按現行法例申客運營業證

城巴最近完成修復一輛已退役多年的「大食鬼」巴士，經典巴士車隊增至8輛，惟受法例所限巴士無法如以往般在路面載客，早前已去信運輸署爭取讓經典巴士重新載客，成為移動的旅遊景點。運輸署回覆《am730》查詢指，營辦商如希望把退役巴士用於非專營巴士服務，如遊覽服務，可按現行法例申請相關客運營業證。 ▼「大食鬼」復修重現九十年代模樣▼

據悉客運營業證不等同舊車可再次出牌 運輸署的回覆提到，一般而言專營巴士的退役年齡訂為18年，然而營辦商若希望退役後的巴士可用作非專營巴士服務，例如遊覽服務，可按現行法例申請獲取相關的客運營業證，但未有回應有否計劃就古典車輛「出牌」在路上行駛甚至載客修例。