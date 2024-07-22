城巴爭取退役巴重新載客當旅遊景點　運輸署：可按現行法例申客運營業證

城巴最近完成修復一輛已退役多年的「大食鬼」巴士，經典巴士車隊增至8輛，惟受法例所限巴士無法如以往般在路面載客，早前已去信運輸署爭取讓經典巴士重新載客，成為移動的旅遊景點。運輸署回覆《am730》查詢指，營辦商如希望把退役巴士用於非專營巴士服務，如遊覽服務，可按現行法例申請相關客運營業證。
▼「大食鬼」復修重現九十年代模樣▼
據悉客運營業證不等同舊車可再次出牌
運輸署的回覆提到，一般而言專營巴士的退役年齡訂為18年，然而營辦商若希望退役後的巴士可用作非專營巴士服務，例如遊覽服務，可按現行法例申請獲取相關的客運營業證，但未有回應有否計劃就古典車輛「出牌」在路上行駛甚至載客修例。
據了解，申請客運營業證並不等同巴士能夠再次「出牌」，即取得車輛登記於路面載客行駛。由於本港所有古董巴士均已服役滿18年，並曾經註銷車輛登記，目前法例並沒有機制讓巴士能再次「出牌」，提供專營或非專營服務。
今年成立45周年的城巴，昨日在沙田第一城展出剛完成修復的利蘭雙層空調巴士，車身已重新翻油成九十年代的「大食鬼」車身，內籠亦同步還原當時的灰、紅、黃間條座椅和窗簾等。城巴董事總經理李卓豪昨稱，經典巴士車隊已由工程團隊保養至能夠載客的標準，惟受法例所限無法重新出牌，又指不少內地和海外城市的經典巴士都成為吸引旅客的獨特旅遊景點，因此希望把經典巴士塑造成「移動的旅遊景點」，帶動旅遊業發展。