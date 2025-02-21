城巴與海洋公園合作 推「熊貓環海號」開篷巴士行駛觀光路線

因應大熊貓熱潮，城巴與海洋公園合作推出主題開篷巴士「熊貓環海號」，開篷巴士車身印有大熊貓造型，車廂內及座椅背貼上大熊貓的不同造型照，方便乘客打卡，亦設有全亞洲首個開篷巴士車頭位置全玻璃天幕。
「熊貓環海號」將於本周六起，於觀光路線H1、H2及H2K行駛，主要往來尖沙咀至中環，貫穿九龍及港島北岸。到下月17日起，「熊貓環海號」會在新開辦的觀光巴士「海岸之旅」運作，往來中環至赤柱，期間會行經多個主要旅遊景點，包括海洋公園、香港仔、淺水灣及赤柱。每程車費47.6元，與其他觀光巴士路線相同。城巴表示，現時全線只有1輛大熊貓巴士，未來會視乎需要增加。
陳美寶：開篷觀光巴士路線受歡迎 鼓勵專營巴士開拓新路線機遇
運輸及物流局局長陳美寶在啟動禮上致辭，指香港的旅遊資源非常豐富，要做到無處不旅遊，公共交通扮演重要角色，政府鼓勵專營巴士公司在日常定點定線服務外，開拓新的路線機遇，巴士收費架構亦已提供一定彈性，讓巴士公司發掘相關收入。
陳美寶表示，城巴去年共有3條開篷巴士路線，全年總客量達到超過56萬人次，較2023年增加超過兩倍，可見相關旅遊路線非常受歡迎，高興城巴藉著熊貓旅遊的新契機，推出以大熊貓為主題的觀光巴士，實踐「無處不熊貓」。她又提到，去年巴士平均每天接載超過350萬人次的乘客，佔本地公共交通運載量約三成，雖然政府近年積極拓展重鐵網絡，但強調並無忽略專營巴士在維持公共交通系統扮演著重要角色。
原文刊登於 香港電台