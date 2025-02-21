城巴與海洋公園合作 推「熊貓環海號」開篷巴士行駛觀光路線

開篷巴士車身印有大熊貓造型，車廂內及座椅背貼上大熊貓的不同造型照，方便乘客打卡。(港台圖片)

因應大熊貓熱潮，城巴與海洋公園合作推出主題開篷巴士「熊貓環海號」，開篷巴士車身印有大熊貓造型，車廂內及座椅背貼上大熊貓的不同造型照，方便乘客打卡，亦設有全亞洲首個開篷巴士車頭位置全玻璃天幕。

「熊貓環海號」將於本周六起，於觀光路線H1、H2及H2K行駛，主要往來尖沙咀至中環，貫穿九龍及港島北岸。到下月17日起，「熊貓環海號」會在新開辦的觀光巴士「海岸之旅」運作，往來中環至赤柱，期間會行經多個主要旅遊景點，包括海洋公園、香港仔、淺水灣及赤柱。每程車費47.6元，與其他觀光巴士路線相同。城巴表示，現時全線只有1輛大熊貓巴士，未來會視乎需要增加。