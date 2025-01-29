城巴車長「換角色」體驗長者搭車之苦 交通意外比率大降四成

香港人口老化持續，近年已正式步入超高齡社會，為更深入了解銀髮乘客需求，城巴與社企合作為車長設計「長者體驗」培訓，親身體驗銀髮族出行所面臨的困難與挑戰，提升行車安全鞏固基礎。培訓開展一年初見成效，在曾參與培訓的車長中，涉及有人受傷的交通意外比率按年下跌四成；逾94%車長於去年並無發生任何有人受傷的交通意外，城巴將拓展培訓至全線車長參與，預計明年内完成。

「長者體驗」參與車長需穿戴特定裝置，在視覺和肢體受到不同程度限制下，轉換身分為一般乘客，並在真實環境中乘坐巴士，親身體驗銀髮族出行所面臨的困難與挑戰，包括使用流動應用程式了解巴士到站時間、上落巴士、在車廂站立、梯間行走等。

穿戴裝置限制視覺肢體 車長稱更設身處地體驗需要

參與培訓的車長陳奕麟表示:「長者行動比較慢，平時也會等他們先坐下來才開車，巴士起步及靠站時也會控制好車速，以免他們失平衡跌倒。參加培訓深深體會到長者出行不易，所以無論是車長還是乘客都應該更加有耐心，體諒長者乘搭巴士需要用到較長時間。」

另一參與培訓的車長王藝珊穿上負重裝置和活動範圍限制裝置，並手持拐杖設身體驗長者行動的不便:「比我想象中困難，當我的腳上綁上負重裝置抬腿上巴士時，幸好巴士有降低地台才能順利上車。我希望更多車長能參與這培訓，設身處地體驗長者的出行需要，日後便能更好地為乘客提供服務。」