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2024-05-02 12:16:28

城巴「零排放」乘車日 周日任搭20A線電能及氫能巴士(附班次)

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城巴將5月5日定為「#MissionZero免費乘車日」。活動當天安排早於2021年引入的香港首輛雙層電能巴士，和全港首輛雙層氫能巴士在20A號彌敦道線提供服務。顧客乘搭上述巴士時，毋須繳付車費

城巴將5月5日定為「#MissionZero免費乘車日」。活動當天安排早於2021年引入的香港首輛雙層電能巴士，和全港首輛雙層氫能巴士在20A號彌敦道線提供服務。顧客乘搭上述巴士時，毋須繳付車費

作為全港唯一擁有電能巴士及氫能巴士營運經驗的專營巴士公司，城巴公布將於5月5日（星期日）首次安排雙層氫能巴士及雙層電能巴士行駛同一路線，顧客毋須繳付車費即可在20A彌敦道線享受零排放出行體驗。

城巴將5月5日定為「#MissionZero免費乘車日」。活動當天安排早於2021年引入的香港首輛雙層電能巴士，和全港首輛雙層氫能巴士在20A號彌敦道線提供服務。顧客乘搭上述巴士時，毋須繳付車費 城巴將5月5日定為「#MissionZero免費乘車日」。活動當天安排早於2021年引入的香港首輛雙層電能巴士，和全港首輛雙層氫能巴士在20A號彌敦道線提供服務。顧客乘搭上述巴士時，毋須繳付車費 城巴將5月5日定為「#MissionZero免費乘車日」。活動當天安排早於2021年引入的香港首輛雙層電能巴士，和全港首輛雙層氫能巴士在20A號彌敦道線提供服務。顧客乘搭上述巴士時，毋須繳付車費 城巴提供

城巴表示，全港首輛氫能巴士自今年初啟航以來，行駛20號窩打老道線及22M號線，由即日起，氫能巴士已投入20A號彌敦道線的服務，穿梭油麻地、旺角、尖沙咀等地區。為展示對零排放轉型的決心，並提高大眾對新能源巴士的認識，城巴將5月5日定為「#MissionZero免費乘車日」。活動當天安排早於2021年引入的香港首輛雙層電能巴士，和全港首輛雙層氫能巴士在20A號彌敦道線提供服務。顧客乘搭上述巴士時，毋須繳付車費，可享受寧靜、舒適、零排放的出行體驗。城巴將加派額外前線人員，根據顧客需求靈活調動班次。

「#MissionZero免費乘車日」是推動社會關注新能源公共交通的重要一步，同時也是城巴籌備油、電及氫巴並行測試的重要一環。公司正按照氫能源跨部門工作小組的「原則上同意」，積極推進並行測試計劃，並將增購各五輛量產型電能及氫能巴士，安排電能及氫能巴士與現有的柴油巴士一同行駛在不同特性的路線上，以測試其營運表現。此計劃旨在為本港制定全面的零排放轉型計劃，並且助於城巴根據營運數據，確定車隊未來部署電巴及氫巴的比例及所需的基建設備。

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