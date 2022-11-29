城市售票網周四推新系統　同時購票人數增10倍

康樂及文化事務署周四（1日）將推出城市售票網新售票系統，全面提升系統容量及功能，並啓用全新面貌的網站、全新開發的流動購票應用程式「URBTIX」和新設的自助售票機。全新的流動購票應用程式「URBTIX」將由星期四起供市民於Apple App Store及Google Play下載使用，以取代原有的流動應用程式My URBTIX。

周四中午12時起，所有現正於城市售票網公開發售門票的節目將轉由新系統處理，系統新增功能包括：