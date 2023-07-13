城規條例修訂通過 甯漢豪承諾更好照顧拆遷影響人士 提速提量建屋

城規條例修訂後造地速度加快，發展局局長甯漢豪今日（13日）公開感謝立法會議員半年審議複雜技術工作，認為加快速度仍可平衡公眾參與。她指行政措施、造地指引都會繼續檢視，拆牆鬆綁，又承諾更好照顧拆遷影響人士，而條例通過後會更加努力提速提量建屋。

甯：無權貴、階級之分 只是想在北部興建公營房屋

對於行會成員湯家驊稱上屆政府怯於民粹收回粉嶺高球場，甯漢豪指不會用「權貴、階級之分」，只是想在北部興建公營房屋，再研究開放另外20多公頃用地，讓市民能進入享受靜態公園。

對於建造業人力需求重要，上個月輸入外勞有特別計劃，甯漢豪指僱主、勞工界就細節討論，得到僱主支持、勞工界諒解，已成立特別委員會，成員有培訓機構、僱主、勞工界，對涉及甚麼工種可以輸入，每一個工資中位數都有共識，政府很快公布安排。

首批建造業外勞於第四季來港 住元朗中央宿舍

提到輸入外勞的適合工程項目，甯漢豪說本次涉及技術工人的工種有29個、技術人員18個，會在有關網站展示，按季度接受申請，第一批申請於7月17日開始，預計申請期約1個月，在兩個月之內批出，並推算第一批申請個案可在今年第四季來港。甯漢豪指，輸入的勞工住在元朗的中央宿舍，建造業議會已經有改裝工程，爭取10月啟用。此外，她指輸入照顧人手的同時，都要強調做好本地培訓、善用科技。