培正小學北極考察團成熱話 家長學童團費共18萬

培正小學近日向家長發通告，邀請報名參加考察團，不過地點並非大灣區或英、美、澳、加等「常見」地區，而是前往北極，到挪威在北極範圍的斯瓦爾巴群島(Svalbard)考察。

相關通告在網上熱傳，按資料顯示，考察團出發日期為7月21日至8月1日，共12日11夜。家長每人團費15萬元、學生每人12萬元，即一名家長及一名學童需27萬元，由於獲校方及校友資助部分團費，學生團費減至3萬元，即一大一小合共仍要18萬元。主辦機構為香港極地研究中心，考察團有多位科研專家講解。