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2023-03-30 04:30:29
日報

培正小學北極考察團成熱話 家長學童團費共18萬

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培正小學

培正辦貴價考察團引起網民熱議。(培正小學官網)

培正小學近日向家長發通告，邀請報名參加考察團，不過地點並非大灣區或英、美、澳、加等「常見」地區，而是前往北極，到挪威在北極範圍的斯瓦爾巴群島(Svalbard)考察。

相關通告在網上熱傳，按資料顯示，考察團出發日期為7月21日至8月1日，共12日11夜。家長每人團費15萬元、學生每人12萬元，即一名家長及一名學童需27萬元，由於獲校方及校友資助部分團費，學生團費減至3萬元，即一大一小合共仍要18萬元。主辦機構為香港極地研究中心，考察團有多位科研專家講解。

團費不菲而名額只有50個，由港澳培正中學及小學的師生攤分。當中香港培正小學獲分配5個學生名額，必須以親子形式參加，即要有一名家長陪同。校方列明，活動只限小五或小六學生參加，並且要「體魄強健，具高自理能力」，且有「科研熱誠及能力，需協助中學學長進行科研實驗」，學生亦需附上自我介紹及撰寫北極考察之旅期望。

有網民表示「羨慕」並形容小學生已可有機會看北極光，自己連亞洲仍未衝出。有網民指，今次考察，不單考察當地風貌，更是考察父母財力。有網民指，現今父母生活壓力極大，「唔止要煩兩餐一宿、囝囡啲書簿雜費開支，唔記好計少份考察團、交流團費，否則可能俾同學笑。」

培正小學 北極考察團
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