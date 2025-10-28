基孔肯雅熱今年累計50宗 鳳德邨附近學校減戶外活動

一名居於東涌逸東邨的67歲男子，過去一個月獨自到訪廣東省佛山市，在回港前一日出現發燒及關節痛，返抵香港後到北大嶼山醫院急症室求醫。另一名76歲女子居於將軍澳厚德邨，她月中到訪廣東省廣州市及惠州市10日，期間曾因發燒和關節痛於當地醫院求醫，前日回港後再到將軍澳醫院急症室求醫。

本港昨錄得3宗基孔肯雅熱個案，除一宗鑽石山禮賢會恩慈學校55歲女職員感染源頭未明外，另兩宗為輸入個案，今年至今共錄得50宗基孔肯雅熱確診。

兩人潛伏期曾外遊

衛生防護中心指，兩人目前情況穩定，由於他們潛伏期內曾到訪廣東省，認為他們是外遊期間感染，屬輸入個案。兩人家居接觸者均暫時沒有病徵，現正接受醫學監察。

鑽石山鳳德邨日前出現首宗本地個案，患者寓所半徑200米範圍內的20幢住宅和3間學校有較高感染風險，涉及約8,000戶、逾萬名居民。屋邨附近學校昨如常上課，有家長上學前為子女做好防蚊準備及提醒注意。衛生防護中心總監徐樂堅稱，黃大仙區雖然相對較高危，但不代表其他地區「零風險」。