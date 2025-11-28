基孔肯雅熱｜兩名青衣患者基因序列完全相同　改列本地感染

兩宗分別在本月早前確診基孔肯雅熱輸入個案，經衛生防護中心完成相關病人樣本的基因排序及分析後，改判定為本地感染個案，並接獲兩名有輕微病徵的人士致電查詢，已安排他們進行抽血檢查。本港今年累計錄得73宗基孔肯雅熱確診個案，本地個案增加至6宗，其餘全部屬輸入個案。
兩宗個案分別是一名上星期四確診、居於偉景花園的63歲男病人，以及一名星期日確診、居於青衣邨的49歲女病人，兩人基因序列完全相同，顯示他們有共同感染源頭，但與其他本地或輸入個案及廣東省其他已進行基因分析的個案不同。中心的流行病學調查發現，兩人在潛伏期及發病後於青衣北的活動範圍有重疊，主要涉及青衣市中心一帶及青衣自然徑附近，中心不排除區內早前有未被診斷的輸入個案將病毒傳播給蚊子，導致兩人受感染。基於流行病學調查及基因數據分析，中心將兩宗個案判定為本地感染個案。
中心在接獲通報後已即時進行流行病學調查，以及把他們的活動地點通知食環署，以進行控蚊滅蚊行動。鑑於部分確診個案報稱曾在青衣自然徑行山期間被蚊叮咬，中心評估該徑風險較高，自星期日起呼籲近日曾在青衣北一帶活動或在青衣自然徑行山的人士，若出現相關病徵，應盡快求醫，並致電中心早前設立的查詢熱線。中心接獲兩名有輕微病徵的人士致電查詢，並已安排他們進行抽血檢查，其中一人的樣本對基孔肯雅病毒呈陰性，另一名人士的化驗工作正在進行。
中心亦已透過基層醫療署通知葵青區內約130名基層醫療醫生，呼籲他們留意病人是否有相關病徵，並安排相關病人進行血液化驗，中心的公共衞生化驗服務處會提供免費檢測服務。中心的流行病學調查仍然繼續。政府各相關部門已經針對所有輸入個案加強蚊媒防控措施，以及在當區進行個案主動追蹤工作，兩宗本地個案對現時整體的風險評估沒有太大影響。
原文刊登於 香港電台