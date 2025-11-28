基孔肯雅熱｜兩名青衣患者基因序列完全相同　改列本地感染

兩宗分別在本月早前確診基孔肯雅熱輸入個案，經衛生防護中心完成相關病人樣本的基因排序及分析後，改判定為本地感染個案，並接獲兩名有輕微病徵的人士致電查詢，已安排他們進行抽血檢查。本港今年累計錄得73宗基孔肯雅熱確診個案，本地個案增加至6宗，其餘全部屬輸入個案。

兩宗個案分別是一名上星期四確診、居於偉景花園的63歲男病人，以及一名星期日確診、居於青衣邨的49歲女病人，兩人基因序列完全相同，顯示他們有共同感染源頭，但與其他本地或輸入個案及廣東省其他已進行基因分析的個案不同。中心的流行病學調查發現，兩人在潛伏期及發病後於青衣北的活動範圍有重疊，主要涉及青衣市中心一帶及青衣自然徑附近，中心不排除區內早前有未被診斷的輸入個案將病毒傳播給蚊子，導致兩人受感染。基於流行病學調查及基因數據分析，中心將兩宗個案判定為本地感染個案。