基孔肯雅熱｜再增3宗個案涉鳳德邨學校員工　感染源頭待確定

衞生署衞生防護中心表示，截至今日(27日)下午5時，中心再錄得三宗新增感染基孔肯雅熱個案。其中一個案涉及一名居黃大仙慈雲山慈康邨的55歲女子，為鳳德邨一間學校一名員工，因潛伏期內曾在深圳市及鳳德邨範圍活動，感染源頭仍有待確定。 中心指，涉事女子於本月11日至12日到訪廣東省汕尾市，返港數天後再於19日獨自到訪廣東省深圳市。後於24日出現發燒、皮疹及關節痛，昨日傍晚到廣華醫院急症室求醫。與她一同到訪汕尾市的人士及其3名家居接觸者暫沒出現病徵，正接受醫學監察。中心將對病毒進行基因分析，以判斷是否與確診本地個案有流行病學關連，調查仍在進行中。

另外兩名個案則因患者於潛伏期曾到訪廣東省，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。其中一名67歲男子住於東涌逸東邨，他於上月29日至本月24日獨自到訪廣東省佛山市。他上周四(23日)出現發燒及關節痛，翌日回港到北大嶼山醫院急症室求醫，其3名家居接觸者暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。 最後一宗個案涉及一名住於將軍澳厚德邨的76歲女子，她於本月17日至26日獨自到訪廣東省廣州市及惠州市。患者22日出現發燒及關節痛，於當地醫院求醫，後於26日回港，並到將軍澳醫院急症室求醫。其2名家居接觸者暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

謝展寰視察黃大仙區 加強預防基孔肯雅熱工作 3名病人目前情況穩定，血液樣本均對基孔肯雅病毒呈陽性反應。環境局長謝展寰今日下午聯同相關部門代表，到黃大仙鳳德邨及附近一帶視察地區加強預防基孔肯雅熱的工作。食環署人員向謝展寰匯報，今日派員巡查首宗感染基孔肯雅熱的本地個案患者住所附近一帶，發現有屋苑有蚊子滋生及積水情況，已按香港法例第132章《公眾衞生及市政條例》第27條向相關物業管理公司提出1宗檢控，並發出1張法定通知書，要求該公司負責人必須做好清除蚊子滋生地的工作。