基孔肯雅熱｜增一宗本地個案 23歲女患者居上環皇后大道西

基孔肯雅熱主要透過帶有基孔肯雅病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。

衛生署衛生防護中心截至下午5時，錄得一宗新增基孔肯雅熱本地感染個案。個案涉及一名23歲居於上環皇后大道西女子，她於11月27日出現關節痛，其後兩日先後出現皮疹及發燒，並於12月1日到瑪麗醫院急症室求醫，獲安排留院治療。血液樣本檢測結果對基孔肯雅病毒呈陽性，目前情況穩定。她有一名家居接觸者，暫未出現病徵，中心已提供醫學監察及健康建議，並會視乎需要安排化驗。

累計錄8宗基孔肯雅熱本地感染

衛生防護中心指，初步調查顯示，患者潛伏期內未曾外遊，屬本地感染個案，與近期輸入或本地個案活動範圍無重疊，流行病學調查仍在進行。今年本港累計錄得77宗確診個案，其中8宗屬本地感染。