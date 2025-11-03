基孔肯雅熱｜新增一宗本地個案 患者住青衣曉峰園 衞生防護中心：與鳳德個案未發現關連

衞生署衞生防護中心今日(3日)公布再錄得一宗新增基孔肯雅熱本地個案。新增病例為45歲男患者，居住於青衣曉峰園，在上環工作，無旅遊史，至今累計已錄得3宗本地個案。當局表示，患者曾於潛伏期內到過上環信德中心及葵涌廣場一帶，與部分輸入個案的居住和活動地點有重疊；因患者並未到過黃大仙鳳德邨一帶，因此相信與鳳德邨兩宗本地個案沒有傳染病學關聯。

新增個案患者有長期病患，上月30日出現發冷、發熱及手部關節痛等病徵，並於本月1日向私家醫生求診，現時於瑪嘉烈醫院接受治療，情況穩定。中心追查其過去三個月旅行記錄，發現並無出境記錄，列為本地個案。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指出，曉峰園個案患者活動範圍不如之前兩宗鳳德邨個案集中，因此尚未確認確實感染地點，惟在追查源頭時，將其到訪地點與之前的輸入個案活動軌跡比對，發現患者的活動範圍和部分個案吻合，包括青衣曉峰園、上環信德中心、以及葵涌廣場一帶。食環署會加強這些地方的防蚊工作。中心傳染病處首席醫生吳東尼亦表示，將為青衣曉峰園鄰近住宅的1,500戶居民進行排查。