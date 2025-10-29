基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案　觀塘69歲獨居男曾到訪中山

衛生防護中心公布，截至今日(29日)下午5時，錄得兩宗新增基孔肯雅熱感染個案，均屬輸入個案。首宗個案為35歲女子，居於東區，曾於10月19至24日到訪印尼峇里，其後出現皮疹、關節痛及發燒，並於10月28日入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療。同行者及家居接觸者暫無病徵，正接受醫學監察。

獨居觀塘69歲男曾到訪中山

第二宗個案為69歲男子，獨居觀塘，曾於10月21至26日到訪廣東中山，返港後出現發燒及關節痛，現於基督教聯合醫院治療。兩人血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性，情況穩定。中心認為兩人於外遊期間感染，並已通報相關衞生部門，繼續進行流行病學調查。