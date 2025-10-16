基孔肯雅熱｜新增3宗輸入個案 3男子分別曾到訪廣東省

衞生署衞生防護中心表示，截至昨日（15日），中心錄得三宗新增感染基孔肯雅熱個案。

首宗個案涉及一名77歲男子，住所位於東區。初步調查顯示，他於9月30日至10月13日到訪廣東省廣州市。他於10月13日出現發燒及關節痛，14日出現皮疹，到私家醫院求醫，目前情況穩定。他的一名家居接觸者曾一同到廣州市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

第二宗個案涉及一名34歲男子，住所位於大嶼山。初步調查顯示，他於10月2日至4日獨自到訪印尼，10月6日至7日到訪澳門，及於10月10日至12日到訪廣東省深圳市和東莞市。他自10月13日起出現發燒、關節痛及皮疹，14日到北大嶼山醫院急症室求醫，目前情況穩定。他有兩名家居接觸者。他的同行人士包括親人及同事，其中一名家居接觸者。所有人暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。