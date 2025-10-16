熱門搜尋:
本地
2025-10-16 13:31:48

基孔肯雅熱｜新增3宗輸入個案 3男子分別曾到訪廣東省

衞生署衞生防護中心表示，截至昨日，中心錄得三宗新增感染基孔肯雅熱個案。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心表示，截至昨日（15日），中心錄得三宗新增感染基孔肯雅熱個案。

首宗個案涉及一名77歲男子，住所位於東區。初步調查顯示，他於9月30日至10月13日到訪廣東省廣州市。他於10月13日出現發燒及關節痛，14日出現皮疹，到私家醫院求醫，目前情況穩定。他的一名家居接觸者曾一同到廣州市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

第二宗個案涉及一名34歲男子，住所位於大嶼山。初步調查顯示，他於10月2日至4日獨自到訪印尼，10月6日至7日到訪澳門，及於10月10日至12日到訪廣東省深圳市和東莞市。他自10月13日起出現發燒、關節痛及皮疹，14日到北大嶼山醫院急症室求醫，目前情況穩定。他有兩名家居接觸者。他的同行人士包括親人及同事，其中一名家居接觸者。所有人暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

第三宗個案涉及一名72歲男子，獨居於中西區。初步調查顯示，他於10月4日至12日獨自到訪廣東省佛山市。他於10月13日出現發燒及關節痛，14日到瑪麗醫院急症室求醫，目前情況穩定。

3名男子均獲安排入院在無蚊環境下接受治療，他們的血液樣本均對基孔肯雅病毒呈陽性反應。由於中心認為於潛伏期曾到訪基孔肯雅熱受影響地區，中心認為他們皆是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心已把個案通報相關衞生部門。

防護中心提及，本港今年累計錄得38宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

