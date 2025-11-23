基孔肯雅熱︱本港新增兩輸入個案　兩患者居元朗及葵青區

基孔肯雅熱主要透過帶有基孔肯雅病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。

衛生防護中心表示，截至今日（23日）下午5時，錄得兩宗新增輸入性基孔肯雅熱個案，均曾到訪內地。患者分別居元朗錦繡花園和青衣青衣邨。中心近日錄得多宗葵青區輸入個案，部分患者曾於青衣自然徑行山，正進行基因排序分析，並呼籲自11月1日起曾到該區行山人士，如出現病徵須盡快求醫，及致電中心熱線。

69歲漢日前曾到訪雲南

首宗個案為一名69歲男子，居於元朗錦繡花園，曾於11月9至16日到訪雲南，20日出現關節痛，22日發燒並到博愛醫院急症室求醫，現正於無蚊環境下接受治療，情況穩定。其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，一名家居接觸者及三名同行者暫無病徵，正接受醫學監察。