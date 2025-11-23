基孔肯雅熱︱本港新增兩輸入個案　兩患者居元朗及葵青區

衛生防護中心表示，截至今日（23日）下午5時，錄得兩宗新增輸入性基孔肯雅熱個案，均曾到訪內地。患者分別居元朗錦繡花園和青衣青衣邨。中心近日錄得多宗葵青區輸入個案，部分患者曾於青衣自然徑行山，正進行基因排序分析，並呼籲自11月1日起曾到該區行山人士，如出現病徵須盡快求醫，及致電中心熱線。
69歲漢日前曾到訪雲南
首宗個案為一名69歲男子，居於元朗錦繡花園，曾於11月9至16日到訪雲南，20日出現關節痛，22日發燒並到博愛醫院急症室求醫，現正於無蚊環境下接受治療，情況穩定。其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，一名家居接觸者及三名同行者暫無病徵，正接受醫學監察。
49歲婦月初曾到中山珠海
第二宗個案涉及一名49歲女子，居於青衣青衣邨，曾於11月2至5日到訪珠海及中山，21日出現發燒、關節痛及皮疹，22日到瑪嘉烈醫院求醫，現留院治療，情況穩定。其血液樣本亦呈陽性反應，三名家居接觸者暫無病徵，正接受監察。中心初步認為兩宗個案均屬外遊感染，並已通報相關衛生當局。
本港今年累計錄得70宗確診個案，當中四宗屬本地個案，其餘均為輸入個案。全球今年至9月底呈報逾44.5萬宗病例及155宗死亡，疫情遍布美洲、非洲、亞洲及歐洲，市民外遊前須注意當地情況。
籲自11月起曾到青衣行山有病徵盡快求醫
中心指，近日錄得多宗葵青區輸入個案，部分患者曾於青衣自然徑行山，正進行基因排序分析，並呼籲自11月1日起曾到該區行山人士，如出現病徵須盡快求醫，並致電中心早前設立熱線2125 2373，熱線會繼續每日由上午9時至下午8時運作。中心會為出現病徵人士進行評估，如有需要，會安排抽血化驗。中心的流行病學調查仍然繼續。
食環署加強全港控蚊
食環署已加強全港控蚊工作，包括在相關地點250米範圍進行霧化處理、清理積水及加強宣傳教育。政府將在現有措施基礎上，進一步強化滅蚊行動，以防止病媒滋生。