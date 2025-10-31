基孔肯雅熱｜第二宗本地個案55歲女與首宗感染源頭相同 料同於鳳德邨一帶受感染

本港錄得第二宗基孔肯雅熱本地個案。早前確診基孔肯雅熱、在鳳德邨禮賢會恩慈學校工作的55歲女子，被衞生防護中心列作本地感染個案。中心指，基因分析結果顯示，她的病毒樣本基因序列，與本港首宗基孔肯雅熱本地個案、住在鳳德邨的82歲女子一樣，顯示兩名患者的感染源頭相同。

中心表示，綜合兩人的流行病學資料，包括她們在潛伏期的共通活動地點，中心認為該名55歲女患者，較大機會在鳳德邨一帶受到感染。由於她感染和發病日期在政府展開持續大規模控蚊行動之前，這宗本地感染個案不會對整體的風險評估有太大影響。



中心已按流行病學調查及風險評估進行防控工作，包括為個案的家居接觸者或共同暴露於感染源頭的人士提供醫學監察及健康建議，如他們出現相關病徵，中心會安排化驗檢測。