基孔肯雅熱｜西灣河68歲女子確診列本地個案　近兩月無外遊

本港再錄得基孔肯雅熱本地個案。西灣河東熹苑一名68歲女子，周一起陸續出現關節痛、發燒及皮疹，往東區醫院求醫後證實感染基孔肯雅熱。衞生防護中心表示，初步所得資料顯示病人近兩個月沒有外遊，因此屬本地感染個案，又指其住所和日常活動範圍，與近月的輸入或本地個案沒有重疊，中心會分析病毒基因，以判斷她是否與本港早前錄得個案有流行病學關連。

長居佛山老翁在港確診

同日本港亦錄得一宗基孔肯雅熱輸入個案，一名長居廣東省佛山市的83歲老翁，周一訪港並暫居於深水埗順寧道一個住宅單位，同日發燒及關節痛，昨日到瑪嘉烈醫院求醫。由於病人在潛伏期內身處廣東省，中心認為他是在廣東省期間受到感染，屬輸入個案。