基孔肯雅熱｜西灣河68歲女子確診列本地個案　近兩月無外遊

本港再錄得基孔肯雅熱本地個案。西灣河東熹苑一名68歲女子，周一起陸續出現關節痛、發燒及皮疹，往東區醫院求醫後證實感染基孔肯雅熱。衞生防護中心表示，初步所得資料顯示病人近兩個月沒有外遊，因此屬本地感染個案，又指其住所和日常活動範圍，與近月的輸入或本地個案沒有重疊，中心會分析病毒基因，以判斷她是否與本港早前錄得個案有流行病學關連。
長居佛山老翁在港確診
同日本港亦錄得一宗基孔肯雅熱輸入個案，一名長居廣東省佛山市的83歲老翁，周一訪港並暫居於深水埗順寧道一個住宅單位，同日發燒及關節痛，昨日到瑪嘉烈醫院求醫。由於病人在潛伏期內身處廣東省，中心認為他是在廣東省期間受到感染，屬輸入個案。
衞生防護中心指，68歲女子的丈夫和兒子家居接觸者，以及83歲老翁的一名同住人士均沒有出現病徵，現正接受醫學監察。針對本地個案，中心和食環署已實地視察患者家居附近地點並進行滅蚊，又呼籲東熹苑一帶居民，如於上月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。中心人員和東區關愛隊會接觸有關居民，提醒他們留意有否相關病徵和注意家居環境衞生。明日起，衞生防護中心會於興東商場2樓設立醫護站，為出現相關症狀居民評估，同日下午5時半會在會與東區民政事務處在興東邨興康樓地下香港西區婦女福利會關啟明紀念松鶴老人中心合辦教育講座，加深市民對這種蚊傳疾病的認識。