基孔肯雅熱｜首宗本地個案82歲婆婆居鑽石山鳳德邨　將重點追查一帶過萬居民(附20座大廈名單)

政府在患者寓所和曾到訪地點一帶加強滅蚊。(吳康琦攝)

本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。衞生防護中心表示，患者是居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓的82歲婆婆，她本月18日開始腳踭關節腫痛，4日後蔓延至手和其他腳關節。婆婆向私家醫生求診後關節痛持續，隨後經廣華醫院急症室入院治療，目前在該院留醫情況穩定。衞生防護中心呼籲，在患者居住樓宇半徑200米範圍內的約1萬名居民，如在10月1日後出現基孔肯雅熱相關病徵，包括發燒、關節痛及出疹，可致電中心熱線2125 2373或到鳳德商場2樓的醫護站聯絡當局。

患者兩個月內未曾外遊

衞生防護中心總監徐樂堅指，婆婆對上一次外遊為8月底，發病前2至12日沒有離開香港，因此屬於本地感染個案。他指，婆婆主動活動為在鳳德邨一帶晨運和休息、到街市及商場購物，以及帶小朋友上學等，其孫兒就讀保良局金卿幼稚園，故相信感染源頭在屋苑內。為應對潛在社區傳播風險，衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，將重點追查鳳德邨一帶是否有其他未被發現個案。

由於白紋伊蚊飛行距離短，中心以患者居住樓宇為中心劃出半徑200米範圍，約20座樓宇共約8,000個住戶有感染風險，即約1萬人。歐家榮呼籲該20座大廈的住戶，如在10月1日後出現相關病徵，包括發燒、關節痛及出疹，可致電中心熱線2125 2373或親身到鳳德商場2樓的醫護站聯絡當局。

衛生防護中心晚上在網站公布20座大廈名單，包括鳳德邨7幢樓宇、富德樓、鳳鑽苑、鳳禮苑、鳳寶大廈、興龍樓、好景樓、海鴻大廈、獅子樓、安康大廈、寶發大廈、蒲崗樓、秀芳花園，以及匯豪山。附近的3間學校包括聖文德天主教小學、禮賢會恩慈學校和神召會德萃書院。中心將聯絡學校，了解學生的情況。

