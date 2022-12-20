基層健康藍圖 擬紓公營醫療壓力 選定家庭醫生 私營檢查防病 醫健通存病歷

政府近年加強基層醫療發展，昨推出《基層醫療健康藍圖》，提出5大基層醫療健康改革方向，包括鼓勵市民選定一個家庭醫生、重整現有基層醫療服務等。當局最快明年中推「慢性疾病共同治理計劃」，希望市民主動到私營醫療機構定期檢查，以及早發現和治療，首階段會涵蓋高血壓和糖尿病。醫務衛生局冀市民有固定的家庭醫生，毋須動輒需要到急症室或專科門診求醫，又稱連同將焦點由治療轉為預防疾病，有助減輕醫療系統壓力。不過，《藍圖》未有提及醫療收費水平。 上屆政府提出推動香港基層醫療發展，應對人口老化等挑戰，惟相關計劃未能趕及時任特首林鄭月娥任內公布。現屆政府推算，全港慢性病患者將由現時的220萬人，增至十多年後的300萬人，醫務衛生局副局長李夏茵形容2036年本港或「三人同行，必有一病」。 現時香港有近6,000名執業家庭醫生，當中約2,600人已在《基層醫療指南》上。《基層醫療健康藍圖》提倡「一人一家庭醫生」概念，《指南》榜上有名的醫生將全數過渡至日後新增的《基層醫療名冊》。《藍圖》要求《名冊》上的醫生需要承諾使用基層醫療參考概覽、確立診症「黃金標準」，並要每年接受培訓，才能參與《藍圖》提出的針對資助計劃「慢性疾病共同治理計劃」。



收醫療券醫生列《基層醫療名冊》 不過，縱使家庭醫生不擬參與該計劃，如要加入長者醫療券或疫苗接種等政府資助計劃，便同樣要加入《名冊》。醫衛局發言人否認做法等同強迫家庭醫生加入《名冊》和接受培訓，強調從來不會強迫，又稱參與任何計劃也順理成章要遵照有關規定，並稱市民都希望由一名受定期培訓的家庭醫生診治。 醫衛局發言人續稱，市民如與固定家庭醫生建立互信關係，有疑問或有病時便可先向其查詢，毋須直接前往急症室，舉例稱第五波疫情高峰期「市民一驚就衝到急症室」的現象並不健康，促請市民有需要才到急症室。《藍圖》同時建議，將地區康健中心重新定位為區內樞紐，協助建立病人與家庭醫生之間的長遠關係，以及提出家庭醫生與醫院及專科設立雙向轉介機制，病情嚴重者可由家庭醫生轉介到醫院，病情穩定後可離開醫院並由家庭醫生跟進。



慢性疾病共同治理計劃找潛在病人 《藍圖》又建議推行「慢性疾病共同治理計劃」，以「共同承擔」方式鼓勵有經濟能力市民，到私營醫療機構求診和管理特定慢性病，首階段會涵蓋高血壓和糖尿病，發言人稱日後或擴大範圍至癌症篩查。李夏茵說，計劃主要對象是未知道自己患病的病人，盼年滿45歲或有其他風險因素的病人定期做檢查，不論有否風險都可獲家庭醫生和物理治療師、營養師等跨專業團隊跟進，收費將參考公私營協作計劃。發言人表示，《藍圖》是一項大改革，希望用誘因改變市民求醫的習慣，將「重治療」扭轉為「重預防」，減輕公營醫療壓力。 現時公立醫院普通科和專科門診輪候時間長，發言人強調「慢性疾病共同治理計劃」是希望及早找出潛在病人，而非將輪候醫管局服務的病人轉移至私營醫療機構。發言人續說，《藍圖》希望教育市民不要再待有病才求醫，而是提早處理常見疾病，「家庭醫生唔係有病先去睇。」

《藍圖》規定所有基層醫療服務提供者和用戶必須使用「醫健通」，並把數據提供予地區康健中心規劃醫療服務、由政府研究人口健康和疾病狀況，以及向會員提供個人化健康資訊等。醫務衛生局會成立基層醫療署和策略採購統籌處，分別重整和管理現行基層醫療服務，如長者健康中心和母嬰健康院等，以及監督採購計劃發展、執行。 政府稍後會向業界和持份者收集意見，制定政策和措施細節，各項目會分成短、中、長期目標，最快明年第二或三季推出「慢性疾病共同治理計劃」及落實《施政報告》提出、長者醫療券有條件地增至2,500元的建議。醫務衛生局長盧寵茂直言，醫療改革工作將影響往後數十年的醫療發展，「唔係5年、10年咁簡單。」他希望能達致「早發現，早治療」的目的，盼市民「長啲命，更遲啲病」。

