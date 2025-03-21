基層新移民六成半收入低於疫情前 學者︰研助重投就業市場

疫情三年影響各行各業，加上近年國際局勢影響，香港經濟緩慢復甦。浸大調查香港社區組織協會(SoCO)3,236名屬於工作年齡人口的內地移民會員，發現六成半人在2024年收入較2019年低，收入中位數少3%。負責研究的學者指，政府推出短期援助措施解他們燃眉之急外，亦應研究如何協助相關群組重投就業市場，有效改善本港的貧窮問題。 浸大工商管理學院可持續發展研究中心受香港社區組織協會委託進行研究，團隊分析2021年香港人口普查及過去的數據，並調查SoCO的3,236名屬於工作年齡人口的內地移民會員，在2019至2024年的收入和就業情況。

調查發現該批新移民，收入中位數在2020年疫情初期為14,769元，較2019年(15,448元)跌4%，至2022及2023年曾反彈，在2024年再度下跌，在首9個月的收入中位數為15,023元，低於疫情前約3%。 2019年就業的低下階層中，35%在去年頭9個月的收入能夠維持或高於2019年的水平；另六成半收入低於之前，包括44%收入減少，21%處於失業。 團隊追蹤於2020年失業的個案，發現59%在去年處於失業狀態。15%重回就業巿場，但收入卻仍然少於疫情前，另有25%維持或高於2019年的水平。團隊認為，或出現經濟學所述的「磁滯性失業」(相當於短期經濟衰退帶來的失業演變成長期的失業狀態)。

浸大工商管理學院可持續發展研究中心總監兼會計、經濟及金融學系教授鄭毓盛表示，研究報告反映疫情對低收入的內地移民造成長遠影響，情況令人憂慮；認為當局除推出短期援助以解決他們生活上的燃眉之急，亦應研究如何協助相關群組重投就業市場，才能有效改善本港的貧窮問題。 SoCO副主任施麗珊表示，新移民家庭在初來香港時面對臨諸多問題，除要照顧子女，還有託兒服務不足和社交網絡薄弱，期望社會能提供更多支援協助他們脫貧。 來港途徑不同職業顯注分別 團隊亦指，來港途徑增加使內地新移民背景漸趨多元。傳統上大部分內地移民以單程證來港家庭團聚，近年增加以非單程證途徑來港，兩者背景有顯著差異，在職業及行業選擇上明顯不同。以單程證來港的內地移民較多從事傳統行業，非單程證內地移民則更多從事金融、保險及專業服務業。研究團隊建議，政府在制訂人口及人力資源政策時，需充分考慮內地移民對本港人口結構和未來勞動力的影響。