基層醫療藍圖｜慢性疾病共同治理先導計劃 李夏茵：不會豁免經濟困難市民收費

政府「慢性疾病共同治理先導計劃」提出參加者與政府要共同付費，醫務衛生局副局長李夏茵今日（17日）接受電台訪問表示，經濟有困難的基層市民，例如領取綜援的人士，如果願意與政府共付醫療費用，都可以參加計劃，他們亦可在政府高度補貼的情況下，選用醫管局普通科門診服務，管控慢性疾病；但詳細安排仍有待與醫管局商討，需進一步釐清醫管局在基層醫療發展中的定位。

李夏茵說，正如大腸篩查等其他項目，即使病人有經濟困難，政府都不會豁免篩查或治療費用，理念是希望市民成為自己的「第一健康負責人」，患病的話應及早求醫，盡量減慢病情惡化的速度。她又指，慢病共治先導計劃暫定為期3年，當局會進行中期檢討，研究應否進一步擴展計劃，並檢討推行模式。

西醫工會前會長：建議診金水平只足以覆蓋基本藥物成本

西醫工會前會長、家庭醫生楊超發則表示，政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」是好事，相信在醫患及政府共同合作下，可以及早發現糖尿病及高血壓病人，並制訂合適的治療方案。不過他關注，在治療階段，診金的建議收費水平是150元，連同政府資助的162元，只足以覆蓋處方基本藥物的成本。

楊超發解釋說，若醫生為參與計劃的病人，處方醫管局名冊內的藥物，兩個月藥費大約是100多元；而部份較新的藥物，每月藥費或高達500元。他建議當局，考慮在計劃的藥物名冊中，納入更多新藥，否則若舊藥不奏效，病人的糖尿或血壓水平始終未能控制至合理水平，醫生就可能要將個案轉介回公立醫院跟進。