基層醫療藍圖｜慢病共治計劃收費建議出爐　糖尿高血壓篩查定額120元

政府去年底公布《基層醫療健康藍圖》，提到將推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，以「共同承擔」方式鼓勵有經濟能力市民，透過地區康健中心或地區康健站，到私營醫療機構求診和管理特定慢性病，如高血壓和糖尿病。醫務衞生局最新披露計劃下暫定的細節、資助額和共付額，其中在篩查階段政府會提供一次性定額資助192元，計劃邀請的45歲或以上市民只需要支付定額120元，便已包括所有篩查診症、相關化驗及檢查的費用。

計劃由政府與參加者共同付費

醫務衞生局表示，為鼓勵合資格人士積極參與「共同治理先導計劃」，計劃所有服務，包括醫生診症、藥物、化驗、護士診所、專職醫療等，均由政府提供部分資助，而參加市民亦須承擔部分費用。

當局向立法會提交文件顯示，計劃的篩查將包括血壓測量，以及空腹血糖或糖化血紅素(HbA1c)血液測試，被診斷為血糖偏高的參加者，每年度最多獲資助4次，確診的糖尿病或高血壓患者，則每年度最多獲資助6次，其間亦會獲資助相關併發症的篩查和長期治療方案，包括檢驗和藥物治療資助。