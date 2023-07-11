基層醫療藍圖｜慢病共治計劃收費建議出爐　糖尿高血壓篩查定額120元

政府去年底公布《基層醫療健康藍圖》，提到將推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，以「共同承擔」方式鼓勵有經濟能力市民，透過地區康健中心或地區康健站，到私營醫療機構求診和管理特定慢性病，如高血壓和糖尿病。醫務衞生局最新披露計劃下暫定的細節、資助額和共付額，其中在篩查階段政府會提供一次性定額資助192元，計劃邀請的45歲或以上市民只需要支付定額120元，便已包括所有篩查診症、相關化驗及檢查的費用。
計劃由政府與參加者共同付費
醫務衞生局表示，為鼓勵合資格人士積極參與「共同治理先導計劃」，計劃所有服務，包括醫生診症、藥物、化驗、護士診所、專職醫療等，均由政府提供部分資助，而參加市民亦須承擔部分費用。
當局向立法會提交文件顯示，計劃的篩查將包括血壓測量，以及空腹血糖或糖化血紅素(HbA1c)血液測試，被診斷為血糖偏高的參加者，每年度最多獲資助4次，確診的糖尿病或高血壓患者，則每年度最多獲資助6次，其間亦會獲資助相關併發症的篩查和長期治療方案，包括檢驗和藥物治療資助。
治療階段政府倡病人收費150元
治療階段的資助及共付額方面，政府暫定會就每次的資助診症，向醫生提供定額資助162元，病人收費則由醫生決定但必須透明，當中要包括例如控制糖尿病和血壓的藥物、常用偶發性疾病藥物等基本藥物，政府建議每次收費150元。政府每季亦會向醫生就每位參加者的慢性藥物，提供103.5元資助藥費，並同時向醫生安排以優惠價格向指定藥物供應商，採購計劃中指定的藥物。
政府會就特定化驗所需服務逐項提供部分資助，護士診所和專職醫療則由政府就所需服務，每次提供部分資助，兩者的參加者都需要支付餘下共付額。此外，「慢性疾病共同治理先導計劃」將透過策略採購統籌處，以中央採購模式外判化驗服務，進行與管理糖尿病和高血壓有關的若干檢驗，如血液測試和尿液測試，以便家庭醫生以相宜價格為患者進行所需檢驗。
達標病人下年度診症可獲扣減
當局同時計劃訂立獎勵計劃，所有達到治療目標的病人在下一個個人計劃年度起，第一次接受資助治療診症的應繳費用最多可減150元，若病人控制血糖和血壓方面達到既定百分比，醫生亦可獲得相應獎勵金額。