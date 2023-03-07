基層醫療藍圖｜理大護理App助長者管理健康　醫療使用減逾七成

政府推出《基層醫療健康藍圖》，其中研究於地區康健中心推出「個案經理」職位，協助管理市民健康。理工大學護理學院及本地電訊公司，近年研發一個名為mHealth的手機應用程式，提供自助管理健康、包括紀錄維生指數及健康資訊等功能，程式的設計概念與政府近年提出以「個案經理」協助市民管理健康相似。 研究團隊於2020-2022年於多間社區中心，招募221名60歲或以上，患有至少一種慢性疾病的長者試用程式。參加者會被分為三組，分別是沒有實施任何介入治療、單是使用手機應用程式以及使用程式並與註冊護士互動。與註冊護士互動的參與者監察每天的維生指數、3個月內進行8次的電話跟進、如有需要會聯同醫生及社工舉行會議，討論長者的情況，如有需要亦會作出轉介至醫生及其他服務機構。

病人抑鬱情況下降14% 團隊發現，參與者使用手機應用程式3個月後，病人抑鬱情況下降14%、收縮血壓下降18%、疼痛情況下降39%，均較沒有護士跟進的組別理想。整體醫療服務使用及門診分別下降76%及72%。 團隊：有護士的協助長者才願意參與 理大護理學院助理教授王鈞正表示，與註冊護士互動的一組6個月後仍有37%人使用，較單是使用程式的18%高，可見長者認為如沒有護士，以自已為中心解決個人化問題，就有機會離開程式。參與的團隊成員坦言，不少長者以往沒有用長者紀錄身體健康的習慣，因此有護士的協助才願意參與。