基層醫療藍圖｜理大護理App助長者管理健康　醫療使用減逾七成

政府推出《基層醫療健康藍圖》，其中研究於地區康健中心推出「個案經理」職位，協助管理市民健康。理工大學護理學院及本地電訊公司，近年研發一個名為mHealth的手機應用程式，提供自助管理健康、包括紀錄維生指數及健康資訊等功能，程式的設計概念與政府近年提出以「個案經理」協助市民管理健康相似。
研究團隊於2020-2022年於多間社區中心，招募221名60歲或以上，患有至少一種慢性疾病的長者試用程式。參加者會被分為三組，分別是沒有實施任何介入治療、單是使用手機應用程式以及使用程式並與註冊護士互動。與註冊護士互動的參與者監察每天的維生指數、3個月內進行8次的電話跟進、如有需要會聯同醫生及社工舉行會議，討論長者的情況，如有需要亦會作出轉介至醫生及其他服務機構。
病人抑鬱情況下降14%
團隊發現，參與者使用手機應用程式3個月後，病人抑鬱情況下降14%、收縮血壓下降18%、疼痛情況下降39%，均較沒有護士跟進的組別理想。整體醫療服務使用及門診分別下降76%及72%。
團隊：有護士的協助長者才願意參與
理大護理學院助理教授王鈞正表示，與註冊護士互動的一組6個月後仍有37%人使用，較單是使用程式的18%高，可見長者認為如沒有護士，以自已為中心解決個人化問題，就有機會離開程式。參與的團隊成員坦言，不少長者以往沒有用長者紀錄身體健康的習慣，因此有護士的協助才願意參與。
隨著長者試用程式後，團隊當見到長者身體指標與平日有差別，就會致電長者查詢，長者亦因而知道上傳至程式的數據有人關心。
王鈞正：期望2至3年內可正式投入市場
王鈞正指，認為個案經理是發現基層醫療的正確方向，不過現時地區康健中心護士與參與者的接觸有限，希望程式可以為政府的構思奠定基礎。團隊表示目前計劃只有兩位護士，每名護士為20名長者提供服務，將會於3個月後擴大程式的參與者規模、料增加至500至1,000人，期望手機應用程式於2至3年內可以正式投入市場，未來亦會研究加入人工智能的功能，目標是參考英國及美國的經驗，將護士及長者的比例變為1比50，相信足以應付需求。