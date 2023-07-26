基層醫療｜冀地區康健中心與關愛隊協調　盧寵茂：醫社合作很重要

啟用約9個月的南區地區康健中心今日(25日)正式開幕，醫務衞生局局長盧寵茂在典禮致辭時提到，發展基層醫療時醫社合作很重要，若要了解市民的需要便要「落地」與非政府機構合作。他希望地區康健中心能夠與關愛隊協調，讓基層醫療服務真正走入社區，同時亦可由關愛隊向中心轉述市民意見和需求。

往時不少專科病人同時有慢病

政府年底將推出「慢性疾病共同治理計劃」，資助年滿45歲、未確診高血壓或糖尿病的市民接受相關篩查，然後經地區康健中心配對醫生跟進治療。本身是肝臟移植專家的盧寵茂又提到，以往為病人進行手術前後，不時會發現他們患有高血壓或糖尿病，但通常都未有求醫或沒有跟進，「有啲話知(患病)，但唔知點睇，或者睇睇下醫生冇再跟進」，故當時已經對要做好家庭醫生服務有很深感受。