基層醫療｜冀地區康健中心與關愛隊協調　盧寵茂：醫社合作很重要

啟用約9個月的南區地區康健中心今日(25日)正式開幕，醫務衞生局局長盧寵茂在典禮致辭時提到，發展基層醫療時醫社合作很重要，若要了解市民的需要便要「落地」與非政府機構合作。他希望地區康健中心能夠與關愛隊協調，讓基層醫療服務真正走入社區，同時亦可由關愛隊向中心轉述市民意見和需求。
往時不少專科病人同時有慢病
政府年底將推出「慢性疾病共同治理計劃」，資助年滿45歲、未確診高血壓或糖尿病的市民接受相關篩查，然後經地區康健中心配對醫生跟進治療。本身是肝臟移植專家的盧寵茂又提到，以往為病人進行手術前後，不時會發現他們患有高血壓或糖尿病，但通常都未有求醫或沒有跟進，「有啲話知(患病)，但唔知點睇，或者睇睇下醫生冇再跟進」，故當時已經對要做好家庭醫生服務有很深感受。
康健中心招會員受電騙影響
南區是全港首個成立關愛隊的行政分區，南區關愛隊聯席召集人朱立威表示，地區組織於關愛隊成立前後無間斷與地區康健中心合作，包括發現街坊對中心有興趣時，會轉介他們到中心登記做會員。
南區地區康健中心督導委員會主席黃文軒稱，中心一直有與關愛隊合作，並合作舉辦健康檢查和講座。參與慢病共治計劃的市民，日後要先成為地區康健中心會員，他有信心中心具足夠能力應付參與市民，又笑言近期太多電話騙案，會員當收到3字頭來電就拒絕接聽，透露近期在新會員登記時，會立即為他儲存中心電話供識別。
已識別1700有風險會員
位於黃竹坑嘉尚匯的南區康健中心去年10月17日已投入服務，在區內另設4個分區附屬中心，其中在利東邨和置富花園的將於下月啟用。截至今年6月，中心已經有逾9,200名居民會員，當中已為逾8,000名會員進行健康風險評估，並已轉介超過1,700名有糖尿病或高血壓風險的會員，予網絡醫生跟進。