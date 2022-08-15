基層青年欠生涯規劃 陳龔偉瑩任全職義工助敢夢敢想

人們常說「貧窮限制了想像」，不少基層青少年因家庭背景及經濟能力等，未投身社會工作已被判定「輸在起跑線」，遑論談夢想。不過，社會不乏有心人，如退休後擔任「全職義工」的陳龔偉瑩(Amy)，有感政府對中學生生涯規劃政策的不足，於是開設青少年工作體驗計劃，給予機會和平台讓年輕人到職場「試水溫」，希望幫助他們早日發掘自己的興趣和潛能，讓青少年敢夢敢想。攝：陳奕釗 文：文詠琛

青年向上流非金錢可解決

在兒童發展配對基金工作多年，Amy深明要幫助青少年向上流，絕非單憑派錢就可以達成。Amy回想自己當年升中仍是「烏下烏下」，中四才開竅，開始思考前路及夢想，「呢個成長階段十分重要亦十分衝擊，價值觀開始形成；如果中學生沒有得到合適的升學就業資訊，去規劃自己的職業生涯，將來便容易揀錯科、入錯行，或致職途浮沉，對整個社會來說是損失。」

她憶述，好幾次問及青少年有甚麼夢想或對哪個行業有興趣，他們很多時都目瞪口呆，腦袋似一片空白，對生涯規劃亦沒有實質概念，令她疑惑：他們真的沒有夢想嗎？還是資訊不足令他們沒想法？因此她凝聚多年儲下的商界資源及力量，於2014年在CDIA展開「Y-WE我才有用青少年工作體驗計劃」，透過師友模式的工作體驗，鼓勵青少年追尋夢想，「希望他們可以暫時放下成長的絆腳石，你永世都背負著傷痕的話，哪裡都到達不了。」

加入醫管局前，Amy任職了多年國際企業專業業務推廣工作，但她並非修讀企業管理出身，而是設計，亦正是習慣用設計師的創意思維解決問題，在她字典裏沒有「做不到」這3個字。由於第五波疫情肆虐，學生們提早在3至4月放「暑假」，最後上課日亦延至8月，暑期變成不足一個月，為了不想年輕人失去這些體驗機會，Amy於是找來十多個行業的「老行專」，在YouTube製作了「天外藍天」訪談系列，以短片向學員們介紹各行各業的最新狀況，並安排想了解醫療行業的學員到社區診所、中醫館等實習，從不同角度和層次增加對行業認識。

Amy認為，與其「授人以魚」不如「授人以漁」，又分享其中一名男學員的情況：他自幼立志當飛行員，無奈他對有關的入行要求及進修途徑一竅不通，家人亦無人脈可問。但通過計劃，他成功取得政府飛行服務隊的工作體驗，讓他更確立自己的目標。她深信誘導年輕人找到自己的價值和定位，才能真正幫他們向上流。

裝備職場軟實力

除了金錢援助，Amy認為為年輕人建立「非金融資產」十分重要，「所指的是職場軟實力，包括自信心、責任感等，無論做邊行都不可缺少。」

Amy留意到不少基層學員生活圈子窄，沒有人提點他們踏出社會後應有的禮儀及態度，「有些學員握手都唔識」，惟透過職場體驗及亦師亦友的模式，讓他們學懂課堂以外的「職場求生」技能。Amy表示，雖不能改變的學員的背景，但這些工作體驗都是在播種，誰知或許哪天能發芽長成大樹？「我最滿足的就是看到曾經參加計劃的學員找到自己的志向。」

不少人辛苦工作大半輩子，都想在退休之時好好享受人生下半場，Amy卻喜歡「折騰」自己，隨即投身做「全職義工」，她解釋「我覺得自己在社會上取得不少資源，而我仍有能力回饋社會，就是這麼簡單。」談起這份全職義工，Amy表示雖然辛苦但很享受，認為生命的意義在於為他人創造價值，「以前打工是幫老闆解決問題，現在是要服侍社會，幫年輕人只是第一步。如果我知道現在做的事，幫到很多人的生命，我早就退休了！」

Amy强調籌辦Y-WE計劃不忘初心，就是幫助基層青年脫貧，對未來計劃亦雄心壯志，「要脫貧就要揾到食，下一步我希望可為他們創造就業機會。」她又認為，幫助年青人脫貧需要長遠的考量和計劃，期望政府可從中學生開始入手，為孩子們築橋鋪路。