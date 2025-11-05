基於精神失常准認誤殺 港大前副教授張祺忠涉殺妻囚7年4個月

港大機械工程系時任副教授張祺忠於2018年在港大堂宿舍內涉殺死妻子，之後更將遺體搬到辦公室內。案件原審謀殺罪成判處終身監禁，他其後上訴得直；上訴庭指原審法官在引導考慮減責辯護時，錯誤將心理專家證供剔除。案件昨早在高等法院再審理，基於減責精神失常，他獲准承認誤殺罪，判囚7年4個月。 現年61歲的被告張祺忠，控方案情指他於2018年8月港大機械工程系時任副教授，亦時任港大偉倫堂舍監，他初時向警方報稱妻子陳慧文失蹤。警方經調查後，突擊搜查張祺忠辦公室，發現陳慧文的遺體。

張祺忠涉於約2018年8月17日在港大宿舍偉倫堂宿舍內用電線勒斃妻子，再把屍體藏於家中，3日後報稱妻子失蹤，並用自製木箱將遺體運至黃克競樓的辦公室。警方調查時揭發事件，張同日被捕，其後控以謀殺，原審時願意承認誤殺罪，但不被接納。 案情指案發當晚，被告因家庭瑣事，被妻子踢落床，伸手到床下底拿拖鞋，摸到電線，之後犯案。辯方原審時曾傳召專家證人指被告經常遭妻子在別人面前侮辱，形同精神虐待，在極大壓力下，會被情緒影響理性判斷。惟原審法官引導陪審團時，指就減責辯護，只須考慮另外兩名精神科醫生意見。

張祺忠去年上訴得直，上訴方認為原審法官引導錯誤，排除了辯方專家證供作精神失常減責因素，判撤銷定罪發還重審。

