基本工程開支增至1200億 建造業議會：多個大型項目推出 行業具前景

新一份財政預算案提出，隨著北都工程展開，未來5年基本工程開支增至每年約1,200億元，惟同時去年地盤業界屢爆欠薪潮。建造業議會表示，政府增加工程開支，令業界感到興奮，相信未來推動多個大型項目下，行業具有前景。此外，預算案亦提到，議會將出資約1.5億元，資助5個範疇合共2,500名學位課程畢業生在職培訓，議會指，此舉冀增加僱主的信心，讓行業吸引和留住年輕人才。

財政預算案中提到，隨着北部都會區工程陸續展開，工程開支進入高峰期，未來5年基本工程開支由平均每年約900億元增至每年約1,200億元。建造業議會主席何安誠表示，行業對上述措施感到正面和興奮，相信行業仍然有前景，業界亦有信心繼續投資和吸引人才。

對於去年下半年起，多個地盤有工人追薪，同時亦有老牌工程公司財困結業，建造業議會執行總監鄭定寕指，過別地盤或涉管理問題，而農曆新年前後有欠薪是常見，並非很嚴重。而業界下半年開始關注資金問題，議會亦安排銀行業界與工程業界會面，冀銀行業界在資金上提供協助。他形容，連同北都、醫院和房屋等多個大型項目，個別公司營運或有問題，但行業仍有前景。