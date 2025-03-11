基本工程開支增至1200億 建造業議會：多個大型項目推出 行業具前景

新一份財政預算案提出，隨著北都工程展開，未來5年基本工程開支增至每年約1,200億元，惟同時去年地盤業界屢爆欠薪潮。建造業議會認為，個別公司或涉管理或營運問題而出現欠薪；指政府增加工程開支，相信未來推動多個大型項目下，行業具有前景。此外，預算案亦提到，議會將出資約1.5億元，資助5個範疇合共2,500名學位課程畢業生在職培訓，議會指，此舉冀增加僱主信心，讓行業吸引和留住年輕人才。 預算案中提到，隨着北部都會區工程陸續展開，工程開支進入高峰期，未來5年基本工程開支由平均每年約900億元增至約1,200億元。建造業議會主席何安誠表示，行業對上述措施感到正面和興奮，相信行業仍然有前景，業界亦有信心繼續投資和吸引人才。

對於去年下半年起，多個地盤有工人追薪，同時亦有老牌工程公司財困結業，建造業議會執行總監鄭定寕指，個別地盤或涉管理問題，而農曆新年前後有欠薪是常見，並非很嚴重。業界下半年開始關注資金問題，議會亦安排銀行業界與工程業界會面，冀銀行業界在資金上提供協助。他形容，連同北都、醫院和房屋等多個大型項目，個別公司營運或有問題，但行業仍有前景。 冀業界吸引和留住年輕人才 預算案又提到，建造業議會將撥款約1.5億元資助業界向共約2,500名工程、建築、測量、規劃及園境學位畢業生提供在職培訓。鄭定寕表示，上述專業每年約1,000個畢業生，形容數量具影響力；又指希望藉此增強僱主信心，留住人才，令年輕人覺得行業具有前景。

此外，建造業議會把今年定為「專業精神年」，鄭定寕指，議會鼓勵業主、顧問公司、總承包商以至工友，均能彰顯專業精神。當中包括工程的分判不要超過三層，以免資金和安全方面難以管理，又稱業主亦願意響應。工業安全方面，何安誠指，建造業界的死亡個案由前年的20宗，經過業界努力減至去年13宗；惟強調意外「一宗都嫌多」，業界會繼續加強安全。 何安誠又指，近年業界積極推動科技應用，包括利用人工智能和無人機等應用，助業界提速、提量和提效。而議會早於2023年成立「物業管理智能監察中心」，以創新科技管理議會的物業，例如無人機檢測大廈外牆、科技監控有否漏水等。

