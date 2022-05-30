基本法第2輪測試未放榜 不設補考 教師轉校陷兩難

今年9月新學年起，所有公營學校只能聘請在《基本法》測試取得合格成績的教師。不過，教育局本月舉辦的第2輪測試尚未出成績。教育局原定在今年1月及2月，以先導形式舉辦兩輪《基本法》測試，1月的測試，合格率則有約70%，不過2月的測試碰上第5波疫情，最終要2度延期，至本月21日才開考，成績仍未出爐，兩輪測試均不設補考。

校長不確定新聘教師能全數上班

有教師擔心，一旦不合格將影響轉工。如果辭職後測試不合格，將不能到新校任職；但如果待取得合格結果後才辭職，要如期在新學年在新校任職的話，就要向舊校支付代通知金。時間緊迫亦影響新舊校的交接工作。亦有校長稱，未能肯定新聘教師能全數在新學年「合資格」上班。

工會建議多辦一場《基本法》測試

教育工作者工會則建議，教育局短期內多辦一場《基本法》測試，給予未符資格的新舊教師多一次機會。雖然教師亦可以公務員事務局舉辦的《基本法》測試或《基本法及香港國安法》測試取代，不過下月舉辦《基本法及香港國安法》測試已截止報名，而其餘測試亦未能趕及9月開學前開考及放榜。準教師協會主席呂志凌亦表示，近日接獲應屆畢業生反映，《基本法》測試尚未公布成績，影響求職。他又認為，教育局的安排倉卒，相信有現職教師及應屆畢業生，未有注意到新規定。

教育局回覆指，本月的第2輪測試是新學年最後一輪《基本法》測試，相信已經向想轉校的教師和新畢業生，提供充足的機會。又指，學校不會因為《基本法》測試的要求而出現招聘困難，如果個別學校有非常特殊的情況，局方將作個別考慮。