基督教勵行會呼籲轉贈消費券　助派食物予基層

基督教勵行會呼籲市民，以現金形式捐助其應急食物援助計劃或購買超市現金券轉贈。(基督教勵行會)

社會漸邁向復常，但低收入家庭的經濟情況仍未能回復疫情前水平，終日三餐不繼、憂心忡忡。基督教勵行會趁明天（16日）派發電子消費券之際，呼籲支持「消費券轉贈活動」，為弱勢社群帶來三餐溫飽；亦有受助人士表示若無勵行會的資助，難以負擔子女老人的日常開支。

呼籲 轉贈消費券

基督教勵行會呼籲市民，以現金形式捐助本會的應急食物援助計劃或購買超市現金券轉贈本會，協助貧困家庭購買日常用品、渡過難關，為有需要人士提供支援。

受訪者：疫情致生活壓力大增

其中一名受助者林女士（化名）家境清貧，一家四口依靠任職地盤散工的丈夫支撐全家開支。他們輪候8年至今仍未獲派公屋，只能居住約一百呎的劏房。林女士兩名兒子長期都要在有異味的洗手間吃飯，生活環境惡劣，情況實在令人痛心。

過去3年疫情，林女士的丈夫工作量減少一半，平均每月只有港幣一萬多元薪金，生活壓力大增，無奈下只能動用積蓄支付生活費。為了節省金錢，林女士待傍晚才到街市購買較便宜的餸菜；即使天氣炎熱至滿身大汗，寧可到公園乘涼，亦避免開冷氣，省卻電費。

基督教勵行會指，5,000元消費券對大部分不缺衣食的市民來說只是錦上添花，但對於弱勢社群而言，卻能帶來溫暖及希望，為弱勢社群帶來三餐溫飽。