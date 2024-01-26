基金倡「信任為本」助小型社福機構 狄志遠指長遠需有好計劃

市道不景，小型社福機構「撲水」困難。有「蚊型」社福機構疫情期間欠缺資金，幾乎要停止九成服務，後獲陳廷驊基金會以「信任為本」方式批出資金，支持機構核心營運工作。基金會冀向業界推廣經驗。但社福界立法會議員狄志遠認為，「信任為本」撥款可作應急，長遠機構仍應有良好計劃爭取撥款，並建議可加大撥款中行政費比例。 現服務約1,700個家庭會員的專注不足/過度活躍症(香港)協會執行總監伍敏姿指，疫情時營運艱難，私人捐款大減，公開籌款亦因限聚禁令無法舉行。當中2020年上半年協會僅籌得約4萬元款項，較2019年全年的約30萬元大減，相關款項根本無法支持協會一名全職行政員工的薪金和辦公空間租金，「有諗過叫員工在家工作，慳返租金」。當時因欠缺資金，幾乎要停止九成服務，「回復到成立初期靠義工打電話(關心服務對象)」。

伍敏姿稱，協會為有專注不足或過度活躍症孩子的家庭提供服務，疫情期間，會教導家長改善親子關係和情緒行為治療等，若協會暫停九成服務，將加劇親子雙方的情緒和精神問題，或訴諸暴力，「(有家長)要睇精神科，想打個仔」，同時憂家長自尋短見，「(曾有家長)講噚晚打開窗想跳落去」。 她稱，2020年申請到陳廷驊基金會「雪中送炭計劃」一筆過約28萬元撥款，一個多月便到款，申請亦毋須撰寫活動計劃書和KPI；並補充一般基金會要求申請機構提交活動計劃和撥款目的，但小型機構人手有限，「攞到錢都好辛苦……一個人做唔晒(報告)，要1.5個人，再搵錢去請supporting staff(支援員工)，做完會呻笨」，最終撥款的薪金部分亦不足支付行政人員薪金；又指部分基金亦會限制撥款中員工薪金在活動開出所佔比例，變相只能舉辦較昂貴的活動，才能支持到薪金支出。

「雪中送炭計劃」50機構受惠 陳廷驊基金會助理項目總監廖嫣婷稱，「雪中送炭計劃」為沒有受社署恆常津助的小型社福機構提供一筆過最多75萬元資助，支援核心營運，用作薪酬和租金等支出，有約50機構受惠。當中約三成機構年度開支為200萬元以下，並設夥伴同行計劃讓機構互相交流，提升機構抗逆力。她指，基金會對機構的支出有初步估算，以「信任為本」批出資助，只對資金運用狀況作基本監察，但暫時未有新一期計劃，目前會與業界分享經驗，並指香港的慈善基金對「信任為本」撥款模式愈趨開放，期望持份者了解到撥款方式對機構韌度和彈性有幫助。