基金助50小型非牟利機構疫情下營運

「雪中送炭計劃」的小型非牟利機構到訪其中一間獲選機構「自強協會」，共同學習和體驗輪椅人士的日常挑戰。（陳廷驊基金會提供照片）

新冠疫情對社會各界造成嚴厲打擊，令本身已面對營運壓力的小型非牟利機構「雪上加霜」，陳廷驊基金會在2020至2023年推出「雪中送炭計劃」，為沒有接受社會福利署恆常撥款、有良好往績的小型非牟利機構，提供經濟支援，50間獲選機構合共獲3,300萬元資助。

計劃並非以慣常以「項目及績效(Key Performance Indicator)」為本的資助模式，改以「信任為本」的撥款方式，讓獲選機構按實際需要運用資金於核心營運。每間獲選機構可獲得上限為75萬港元的核心營運資金，支援最長9個月的營運所需。由於機構沒有「追數」壓力，有更大空間運用資源，而基金會調查發現，獲選機構平均把資助額的66%及16%用於薪酬及租金開支。