基金助50小型非牟利機構疫情下營運

新冠疫情對社會各界造成嚴厲打擊，令本身已面對營運壓力的小型非牟利機構「雪上加霜」，陳廷驊基金會在2020至2023年推出「雪中送炭計劃」，為沒有接受社會福利署恆常撥款、有良好往績的小型非牟利機構，提供經濟支援，50間獲選機構合共獲3,300萬元資助。
計劃並非以慣常以「項目及績效(Key Performance Indicator)」為本的資助模式，改以「信任為本」的撥款方式，讓獲選機構按實際需要運用資金於核心營運。每間獲選機構可獲得上限為75萬港元的核心營運資金，支援最長9個月的營運所需。由於機構沒有「追數」壓力，有更大空間運用資源，而基金會調查發現，獲選機構平均把資助額的66%及16%用於薪酬及租金開支。
41%申請機構成立少於10年
「雪中送炭計劃」過去3年累積接獲600份申請，涉及396間非牟利機構，其中41%成立少於10年，有36%每年營運開支不足100萬元，反映申請機構大多為年輕及小型的機構。
「雪中送炭計劃」獲選機構亦與陳廷驊基金會建立為期8個月的夥伴同行計劃，分享知識、技能及人際網絡等資源，增強機構之間的連繫，提升互相關顧的氛圍並增強抗逆力。基金會數據顯示，有88%受訪機構人員參與「雪中送炭計劃」後正研究與其他參與機構合作，受訪人員在機構內實踐自我關懷的意願也平均提升了17%。