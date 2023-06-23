基金支援認知障礙患者家屬 篩查三成人有患病風險

認知障礙症愈趨年輕化，雖然無法根治病症，但及早發現有助緩減病情惡化。北區前區議員侯金林夥拍北區醫院前醫院行政總監文志賢，創辦全港首個服務認知障礙症患者及照顧者的地區非牟利機構「北區認知障礙症關愛慈善基金」，盼培訓社區義工為區內居民篩查認知障礙症，及早介入現有政府資源未能優先處理的病人及照顧者，為他們提供全方位支援。基金會在3次社區篩查日，發現60人有患上認知障礙症的風險。

「北區認知障礙症關愛慈善基金」於去年10月成立，安排義工為居民進行認知障礙症篩查，當發現懷疑個案，基金會轉介個案到醫院或其他機構跟進；同時會資助有經濟困難的求助者添置防走失設施或提供小型改善家居工程。

基金執行委員會主席兼創辦人、北區醫院前醫院行政總監文志賢指出，已培訓約40多名義工，3至6月舉行3次社區篩查日，約180人參與，當中約60人被識別為有患上認知障礙症的風險。他直言，現時公院時間長、居民亦未必可負擔私院費用；基金在轉介個案的同時會培訓照顧者，並定期有義工家訪、設公開講座等配合支援。文志賢相信，基金可填補現時醫療支援服務間隙。

基金董事會主席兼創辦人侯金林憶述，創辦基金的初衷源於20年前其母親確診有腦退化症；亦明白「在家安老」是不少老友記的願望。但他當時對此病症一無所知，加上工作繁忙及照顧孩子，最終只能把母親送到老人院。其後出任北區區議員到訪醫院及地區工作時，發現市民普遍對該病不了解，希望透過他在地區的人際網絡，提升家屬和照顧者的照顧能力，老友記即使要入老人院，亦可「遲得一年得一年」。

義工馮淑姿的父親亦於9年前發現有中度腦退化症，在馮的照顧下，到逾90多歲仍可在家安老。她分享小貼士，老友記不願進食、洗澡時，照顧者可相隔十分鐘再問，「佢哋(老友記)可能5分鐘後就已忘記拒絕過你」；而照顧者切忌因老友行動慢「咩都幫佢哋」，奪走他們最後自理能力，甚至輕言送他們到老人院，「雖然老友記唔識講，但佢哋可感受到家人嘅愛，亦鍾意喺屋企生活。」馮認為，基金提供的照顧者互助小組非常重要，雖然每名老友記的情況不同，但照顧者互相分享照顧心得大有裨益。侯金林指善心人支持計劃，可WhatsApp聯絡他(9198 7002)；基金亦歡迎市民成為社區義工。