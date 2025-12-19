基金設最後一次租戶現金援助 宏福苑業主獲30萬租金補助

大埔宏福苑五級火發生後政府成立的援助基金，總額累計增至38億元。政府下周一起，向所有宏福苑業主發放兩年合共30萬元的租金補助，以及為業主和租客發放一筆過5萬元搬遷補助。政府指出，今次是基金最後一次為租戶提供現金援助，未來會集中用於長期支援業主。

宏福苑火災發生已3星期，現時有3,457名災民住在於過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉屋、1,172人居於酒店或青年宿舍。

政府下周一起透過「一戶一社工」向每個受影響單位的業主，發放每年15萬元租金補助，為期兩年、每半年發放一次，即合共30萬元，補助同時適用於未被火勢波及但仍有待解封的宏志閣業主。業主領取租金補助後仍可居於過渡屋或房協單位，惟需要繳交相應租金。當局另會向業主發放一筆過5萬元搬遷補助，當中目前居於酒店或青年宿舍應急住所的業主，在遷離時才會獲5萬元。