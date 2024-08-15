堅尼地城電車意外｜外公偕兩孫女捲電車底3歲女童不治　電車司機涉危駕引致他人死亡被捕

電車公司回應，據初步了解涉事電車當時按正常操作，駛至堅尼地城游泳池對開近皇后大道西時，撞到4名橫過馬路的途人，包括一名男士，一名外籍女傭及兩名小童，車長在剎停電車後，下車了解途人情況，發現該名男士及1名小童受困車底，並即時報警。四名傷者隨即送院救治，其中1名女童送院後不治，兩人需留醫接受治療，女傭則受輕傷毋須留院，電車上沒人受傷。

該名司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查，港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3660 6849與警方聯絡。

今日(15日)早上10時44分，警方接報西區堅尼地城游泳池對外，有電車撞倒一名男子、兩名女童、一名外傭，當時4人正過馬路，一名3歲女童經搶救後證實不治。據悉，3人為外公與孫女關係。警方正調查事故原因，據了解4人過路時，行人燈號為紅燈。

現場消息指，一名66歲男子帶同兩名分別3歲、6歲女童及34歲印傭外出，4人橫過馬路時被一架東行線的電車撞倒，男子及3歲女童困車底，6歲女童及印傭在路旁互相安慰。消防赴現場拯救，剪開車底部分鐵皮，救出男子及女童將他們送往瑪麗醫院，電車底遺下血漬，警方正調查原因，48歲電車司機被帶走調查。據悉，3人為外公與孫女關係。

3歲女童經搶救後證實不治，至於男子神智清醒，惟頭部及身體多處嚴重受傷；6歲女童頭部流血，幸仍清醒，外傭受驚及腰部受傷，二人一同送院。電車約上午11時50分被駕走，現場亦已解封。有電車乘客表示，當時他坐於上層，電車於燈位起步車速不快，至上址突停駛，及後發現有一名男子被夾車底，遂下車手持雨傘為他擋雨，當時仍清醒。有目擊者表示，事發時聽到有人呼救，看到一名男子和一名小孩被捲入車底，小孩滿口鮮血沒知覺，消防到場需花費約半小時才將傷者救出。

意外後有市民到安全島獻花，包括附近咖啡店職員天仔和陳小姐。他們指，獲悉女童死訊後「個心有啲唔舒服」，因此到場悼念，形容「始終都係生命」，對事件感到可惜。街坊林女士認為，一帶馬路交通燈指示清晰，但不時有家長覺得電車「老奉」要讓路，日後將更加警惕過馬路。

區議員稱現場非交通黑點

中西區區議員王倩雯向《am730》稱，該處並非交通黑點，相信今次只屬個別事件，又稱電車剎車後也需要滑行一段時間才能停下，「未必同私家車一樣收得切」，提醒市民若行人過路燈已經閃燈或轉紅燈，便不應該衝出去。她續說，在下雨天和帶著小朋友的市民更應一眼關七，之後將與關愛隊進行相關宣傳工作，冀附近居民多加留意過路安全。