堅尼地城高先電影院結業？舖位傳邀教會接手　戲院經紀有回應

堅尼地城高先電影院傳出舖位遭業主放售的消息。日前社交平台流傳一張出售舖位的宣傳，疑是地產經紀向教會牧師推薦，稱業主有意放售舖位，又強調地契允許作宗教用途，該廣告又提及，物業現由戲院經營，其現有放映室、座椅等設備可直接復用，能大幅節省教會的大型裝修開支。

社交平台流傳一張出售舖位的宣傳，舖位位於吉席街2號海怡花園第三座地下商舖1號及一樓全層，該商舖目前由高先電影院經營，自2021年使用至今。對於網上流傳遭業主放售舖位，高先電影院現時並未在社交平台澄清，《am730》記者今日(30日)以顧客身分向高先電影院查詢，職員回覆表示並未收到相關消息。《am730》記者亦曾向文件上相關地產代理查詢，對方回覆表示，將會發放新聞稿，暫時未能回覆。