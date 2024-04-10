堰塞湖冰川融化或增地震風險 中大團隊︰增防災新方法

台灣花蓮發生7.2地震，當地部分地區亦出現堰塞湖。過往會認為地震主要由地殼板塊運動引起，山崩及其堵塞河床形成的堰塞湖等地表災害是地震帶來的結果。但中大理學院地球與環境科學研究團隊最新研究發現，山崩所導致的堰塞湖會增加地下壓力，會反向引發地震；另外，氣候暖化下冰川融化，導致冰川湖的體積及重量增加，或會令高風險地區的地震頻率加劇。

中大理學院地球與環境科學課程助理教授陳衍佐解釋，結果證實地表自然災害與地震可互為因果，甚至可能形成一個災害循環，研究透過分析地震目錄及建立地震應力觸發模型，發現地震可能因堰塞湖的重力加載和流體壓力擴散，改變地下壓力所引發。