堰塞湖冰川融化或增地震風險 中大團隊︰增防災新方法

台灣花蓮發生7.2地震，當地部分地區亦出現堰塞湖。過往會認為地震主要由地殼板塊運動引起，山崩及其堵塞河床形成的堰塞湖等地表災害是地震帶來的結果。但中大理學院地球與環境科學研究團隊最新研究發現，山崩所導致的堰塞湖會增加地下壓力，會反向引發地震；另外，氣候暖化下冰川融化，導致冰川湖的體積及重量增加，或會令高風險地區的地震頻率加劇。
中大理學院地球與環境科學課程助理教授陳衍佐解釋，結果證實地表自然災害與地震可互為因果，甚至可能形成一個災害循環，研究透過分析地震目錄及建立地震應力觸發模型，發現地震可能因堰塞湖的重力加載和流體壓力擴散，改變地下壓力所引發。
陳衍佐指，團隊及後觀察到，在2018年青藏高原白格，發生兩次山崩，並形成了堰塞湖，而在山崩地裂一周內該區域發生逾六十次地震，頻率超出形成堰塞湖前二十倍。他認為，此發現有助未來地震風險管理及預測，尤其發生大型山崩後，有關地區的緊急應變部門要為可能出現的地震做好準備。
中大理學院地球與環境科學課程博士後研究員劉敏則表示，氣候暖化下冰川融化，導致冰川湖的體積及重量增加，形成與堰塞湖相似的結構，故同樣有機會引發地震，增加高風險地區地震頻率。陳衍佐又直言，唯一應對方法只有盡力減緩地球氣候暖化。
陳衍佐表示，團隊未來將進一步研究世界其他地區是否曾出現類似白格山崩引發地震的現象，以了解這種現象的規模和普遍性，並會了解擁有堰塞湖相類的結構，例如冰川湖與引發地震的關聯。他續說，白格大型斜坡幾十年來一直緩慢移動，卻於2018年突然崩塌使超過12萬人須緊急撤離，團隊希望能進一步研究緩慢移動的大型斜坡瞬間崩塌的機理，以了解是否存在可預測突發性山崩災難的方法。