報喜斑粉蝶數量大爆發 環團料與氣候變化有關

近月不少市民均於社交媒體分享，發現多區均出現大量色彩繽紛的蝴蝶。綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，從網上相片可見是報喜斑粉蝶，屬香港原生蝴蝶，十分常見。該品種蝴蝶有鮮艷的黃色和紅色斑紋，加上黑色翅脈，色彩斑斕，一般於春天來臨前後活躍，名字叫「報喜斑粉蝶」。她指，近期於野外考察亦觀察到此情況，不少地方均出現大量報喜斑粉蝶。

游靜賢從綠色力量進行的「節氣觀蝶調查」，比對19年間數據，發現最近的報喜斑粉蝶大爆發其實是有跡可尋。「節氣觀蝶調查」以二十四節氣作為研究本地蝴蝶生態的基礎，分析物種與氣候的關係。游靜賢指，相關調查於2005年開始，期間每隔3-4年，均會出現一次報喜斑粉蝶大爆發，對上一次大爆發是2020年，所以2023年正值是周期性爆發的年份，並由去年延伸至今年。

「飛龍掌血」大量開花提供食物

游靜賢表示，是次大爆發歷時特長、數量特多，是以往周期性爆發較為少見。她指，報喜斑粉蝶每次會同時產下最多50枚卵，成蟲平均壽命約10天，所以過往的大爆發只會持續一個月左右，是次大爆發則由去年11月開始，持續至今年2 月，歷時三個多月，而最近的三個節氣錄得的數量更創下調查以來新高，最高於一天之內記錄580隻，過去多年調查最多一天之內亦只記錄150隻至350隻不等，是次最高數目是過去約兩倍之多。

游靜賢指，在此期間調查的地點環境和植物均沒有重大變化，推斷是次報喜斑粉蝶大爆發歷時特長而數量特多是與氣候變化有關。游靜賢特別指出，按她觀察，今年野外當鴨腳木凋謝時，飛龍掌血緊貼其後大量開花，兩者均是蝴蝶冬季與春季前後的重要花蜜來源，以往兩者開花時間有差距，今年則緊貼開花，長時間為報喜斑粉蝶提供食物，亦是報喜斑粉蝶大爆發原因之一。