報稅2022｜稅務局：今發出247萬份報稅表 上年度稅收創新高達3785億

綠色炸彈又到！稅務局今發出約247萬份2021/22年度個別人士報稅表，當中紙張報稅表約191萬份，納稅人將在一，兩日內將收到報稅表，其餘使用報稅易的電子報稅納稅人即日起可報稅。

一般人士須於7月2日前交報稅表

一般人士須於7月2日或之前；經營獨資業務人士則須於9月1日或之前交表，採網上報稅自動延期多一個月。今年報暫繳稅時，多了一項財政預算案提出、於22/23年度實施的住宅租金稅項扣除措施，扣除上限10萬元；業主為相聯人等不適用。稅務局長譚大鵬指，有關條件目的幫助最有需要的納稅人，亦是反避稅措施之一，執行上要求納稅人遞交資料審核，暫未看到困難或構成額外行政開支。

另外，稅局公布2021/22年度整體稅收創新高，為3,785億元，較上年度3,308億元多477億元，升幅14%。譚大鵬解釋，2020/21年度較多企業因疫情、經濟環境逆轉大，不少申請暫緩繳納暫繳稅，到2021/22年度正式評稅跌幅不大，同時申請暫緩繳交暫繳稅的比率及銀碼低，使企業營利營利不升但稅收增加；薪俸稅、印花稅以及恢復六合彩珠，博彩稅也有增加。

另外，有關寬減建議草案5月11日交上立法會審議中，稅務局最終按通過的條例評稅。