報稅2023｜稅務局今發出65萬份報稅表　個別人士報稅表5月2日寄出

稅務局今日(3日)表示，已發出約65萬張報稅表。當中包括約22萬張2022至2023年度的利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表、及31萬張僱主報稅表。至於約240萬張需要由「打工仔」填寫的個別人士報稅表，則將於5月2日發出。納稅人及僱主一般須於相關報稅表的發出日期起一個月內填報。而有委任稅務代表的個案，提交報稅表的期限則載列於已上載稅務局網站的「整批延期提交報稅表的通函」。

可以「智方便」電子報稅

稅務局提醒，由今年開始，所有法團及業務，無論總入息的金額多少，以及選用哪種報稅表提交方式，利得稅報稅表必須連同所有佐證文件一併提交，包括財務報表和利得稅計算表。此外，所有須與報稅表一併提交的相關補充表格及其他表格，必須透過稅務易以電子方式提交。

當局表示，已逐步提升電子報稅功能，包括所有法團及業務均可透過「稅務易」以電子方式，提交2022至2023課稅年度利得稅報稅表、納稅人亦可選擇以半電子報稅模式，提交報稅表等。稅務易服務也容許個别人士用戶，選擇使用「智方便」作登入及簽署電子報稅表。但有意使用稅務易的市民需要留意，由於稅務局的系統進行雲端遷移，所有稅務易網上服務將於4月6日晚上9時至4月9日晚上9時暫停。