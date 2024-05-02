報稅2024｜244萬張「綠色炸彈」今發出　年度稅收少182億　印花稅勁跌30% (更新)

「綠色炸彈」又來了！稅務局表示將於今(2日)發出244萬張個別人士報稅表，較上一年度多了4萬份，其中67萬份屬電子報稅表，177萬份屬紙本報稅表。局方指2023/2024年度整體稅收3,420億元，較上一年度減少182億元，主要原因是印花稅及利得稅減少，其中印花稅大跌30%，認為是與股市和樓市下跌有關，惟強調近期情況已有所改善。
稅務局提醒，一般納稅人須一個月內，即6月3日或之前填妥報稅表及交表，經營獨資業務人士交表期為3個月，即8月2日或之前要交表。網上填寫交表人士則可獲延期1個月，即7月3日或之前要交表，網上經營獨資業務人士就可在9月2日或之前交表。
報稅表按年增4萬份
稅務局局長譚大鵬交代年度稅收情況，指2023/2024年度整體臨時稅收為3,420億元，按年減少182億元，跌5%，主要由於印花稅及利得稅收入減少所致，利得稅全年收入為1,705億，較上一年度減少37億元，微跌2%。他強調由於在2022/2023年度利得稅收入為1,742億元，創下新高，故相比之下認為問題並不嚴重。
然而，印花稅在2023/2024年度收入為491億元，較上一年度減少209億元，按年跌30%。譚大鵬解釋，由於去年樓市和股市下跌，以致印花稅收入大減，惟自從樓市宣布撤辣後，物業成交量有顯著上升；同時股市近期成交量有所增加，其中4月22日股市暢旺，加上中證監宣布多項挺港措施，並支持內地龍頭企業來港，他相信有助吸引資金流入兩地市場，帶動印花稅收入。
料本年度稅收達3828億元
在2024/25年度稅收預算，譚大鵬估計為3,828億元，按年將升10%，當中入息和利得稅收入為2,796億元，按年升6%，當中薪俸稅收增至876億；而印花稅估計收入710億元，按年升219億。
上年度離港清稅3.75萬宗 按年減少
對於本年度報稅表增4萬份，譚大鵬認為與勞動人口回升、納稅人收入增加，以及政府輸入人才計劃有關，又說對於「高才通」交稅情況，稅務局沒有特別數字統計。被問到離港清稅數字，他表示在2021/22年度約有5.56萬宗，2022/23年度約有5.61萬宗，2023/24年度約有3.75萬宗，認為數字明顯下跌。
他補充離港清稅有不同原因，並非只涉及移民，有來港移民亦也未必進行離港清稅，強調數字僅供參考，外界不宜過分簡單化理解，又提醒近日有聲稱邀請申請退稅的欺詐電郵，呼籲市民提高警覺。