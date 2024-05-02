報稅2024｜244萬張「綠色炸彈」今發出　年度稅收少182億　印花稅勁跌30% (更新)

「綠色炸彈」又來了！稅務局表示將於今(2日)發出244萬張個別人士報稅表，較上一年度多了4萬份，其中67萬份屬電子報稅表，177萬份屬紙本報稅表。局方指2023/2024年度整體稅收3,420億元，較上一年度減少182億元，主要原因是印花稅及利得稅減少，其中印花稅大跌30%，認為是與股市和樓市下跌有關，惟強調近期情況已有所改善。

稅務局提醒，一般納稅人須一個月內，即6月3日或之前填妥報稅表及交表，經營獨資業務人士交表期為3個月，即8月2日或之前要交表。網上填寫交表人士則可獲延期1個月，即7月3日或之前要交表，網上經營獨資業務人士就可在9月2日或之前交表。