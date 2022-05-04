報税2022︱年薪幾多要交稅？夫婦合併定分開報稅較著數？(附填報稅表教學)

轉眼又到稅季，參考過往經驗，稅務局一般會在每年5月的第一個工作天左右，陸續寄送報稅表給納稅人。至於2021／22年度的個人報稅表將於6月1日寄出。如果你是首次繳稅人士，由於稅務局需要先為你設立新檔案才可寄報稅表，所以沒有固定寄發日期，但一般都會在收到下列文件後5個月內發出報稅表，當中包括僱主填報之IR56E表格，以及你給稅務局長有關須繳納薪俸稅的通知。

報稅2022｜每年交稅時間表

5至6月：陸續收到報稅表

6至7月：向稅局交報稅表

10月：開始收到交稅通知

1月：交第一期稅

4月：交第二期稅

報税2022︱年薪幾多先要交稅？

稅項是以課稅年度(即每年的4月1日至翌年3月31日)的入息計算。計算薪俸稅的方法有2種，以較低者為準：

應課稅入息實額：入息總額–扣除總額–免稅額總額

入息淨額：入息總額–扣除總額

如果你於該課稅年度，入息高於13.2萬元(即月薪平均達1.1萬元)，稅局將在指定日期向你發出報稅表，你需要在1個月內交回報稅表。10月左右，稅局就會通知你該年度的交稅金額。

報税2022︱如何報稅？

如果你是一般打工仔，會收到「個別人士報稅表(BIR60)」，這張表是用以申報你的所有薪俸收入(包括職位年收入、「花紅」、佣金及退休金收入等)、獨資業務的利潤、出租全權物業的租金，以及申索「免稅額」同「扣稅」項目。

收到該表之後，有2個方式報稅︰填寫實體表格報稅及「稅務易」網上報稅。值得留意的是，利用「稅務易」平台的報稅期限，可以自動延長1個月，即是由報稅表發出日期起2個月內報稅就可以。

按圖即睇點填報稅表