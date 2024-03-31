報道指公務員零增長屬「偽術」　政府：不代表一刀切零增長

今日(31日)有報道指政府開設常額職位時，透過保留及新增有時限編外職位，不斷開設新位，當中不乏高薪厚職，過去5個立法會年度獲批開設、保留及重新開設的首長級職位共188個，常額佔79個，有時限編外職位共109個，在財赤情況下，有違公務員編制零增長，質疑所謂公務員編制零增長是靠「偽術」。政府發稿回應指，維持整體編制零增長的目標，並不表示各部門的編制一刀切零增長。
稱公務員編制4年間減2000職位
政府發言人解釋，在因應運作需要、有充分理據的情況下，首長級及非首長級的職位，也包括常額及有時限職位，亦可有所增加，而增加的職位數目不會高於預計刪除的職位，又指相比2021年3月底，即使公共服務不斷增加，公務員編制在4年間不但無增長，而且累計減少了約2,000個職位。
發言人又指，為免產生誤會，政府由去年11月起，已在向提交立法會的文件中清楚指出，有時限首長級職位亦計算在編制之內，絕不存在任何「偽術」，並指今年會向立法會人事編制委員會提交建議，開設4個公務員首長級常額職位，4個公務員首長級有時限職位，以及保留3個公務員首長級有時限職位，建議的公務員首長級和首長級職位數目，比過去數年建議開設的數目，顯著減少。