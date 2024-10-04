報道指安達臣首置盤缺數條鋼筋　長實：紮鐵及鋼筋工序尚在進行中

有本地傳媒報道，長實位於觀塘安達臣道首置項目地盤出現工程問題，報道引消息指，第3座樓宇缺少最少4條鋼筋，地盤於上周六(28日)起停工，同時引述屋宇署提到收到市民舉報，9月底確認涉事樓宇有6條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，強調整體建築物沒有明顯危險，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。
正責成顧問團隊處理
長實回應傳媒查詢時就相關報道作出澄清，表示有關樓宇的紮鐵及鋼筋工序仍在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師會亦未進行相關檢測，報道中同時引述屋宇署表示，整體建築物沒有明顯危險。長實方面正責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理，並將確保樓宇安全。
屋宇署指，9月初起先後4次派員到地盤視察，上周四發現地盤第3座29字樓，正進行鋼筋屈紥工程，其中6條橫樑鋼筋配置，與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。屋宇署指，地盤已於上周六停工，註冊結構工程師及註冊承建商要提交調查及糾正工程報告，以及加強地盤監督建議，並在署方滿意下，地盤才可復工。
項目曾由精進承建
據了解，涉事地盤由長實負責發展，最初由精進建築工程承建，但精進旗下地盤接連發生數宗奪命工業意外後，被屋宇署拒絕續牌，工程於2023年11月起，由曾屬「精進系」的卓越天工接手工程。