報道指安達臣首置盤缺數條鋼筋　長實：紮鐵及鋼筋工序尚在進行中

長實就相關報道作出澄清，表示有關樓宇的紮鐵及鋼筋工序仍在進行中，並未完成(資料圖片)

有本地傳媒報道，長實位於觀塘安達臣道首置項目地盤出現工程問題，報道引消息指，第3座樓宇缺少最少4條鋼筋，地盤於上周六(28日)起停工，同時引述屋宇署提到收到市民舉報，9月底確認涉事樓宇有6條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，強調整體建築物沒有明顯危險，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。

正責成顧問團隊處理

長實回應傳媒查詢時就相關報道作出澄清，表示有關樓宇的紮鐵及鋼筋工序仍在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師會亦未進行相關檢測，報道中同時引述屋宇署表示，整體建築物沒有明顯危險。長實方面正責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理，並將確保樓宇安全。