報道指物理及職業治療學生將停臨床教學資助　醫管局澄清一向無提供

日前有報道指，醫管局今年4月起將停止向物理治療及職業治療學生提供臨床教學資助，香港物理治療學會及職業治療學會聯合去信醫衞局局長盧寵茂，對有關安排表示失望。醫管局今日（20日）發聲明澄清，公立醫院一向沒有為物理治療及職業治療系實習學生提供臨床教學資助，強調有關報道指醫管局將會停止提供資助實屬錯誤。



醫管局強調，公立醫院不會改變為物理治療及職業治療系學生提供實習機會及實習名額的安排。有關安排亦不會影響現行的人手及財政安排。聲明提到，現時各大專院校安排包括物理治療及職業治療系等醫療相關專業學生到公立醫院實習，醫管局會調派額外人手及資源督導和協助培訓實習學生。



醫管局強調，公立醫院會繼續與大專院校及相關專業團體合作加強培訓醫療人員，服務病人。醫管局一直支持及與不同大專院校合作培訓醫療人員，並在公立醫院為大專院校的醫療專業相關課程學生提供相關實習機會，讓學生可以累積足夠實習經驗，符合專業註冊的實習要求。