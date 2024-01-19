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2024-01-19 18:42:16

報道指鳳凰衛視接手TVB頻道　通訊局稱無收到申請

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報道指鳳凰衛視接手TVB頻道，通訊局稱無收到申請。(資料圖片)

電視廣播有限公司去年宣佈，計劃交還一條免費電視頻道，將82 J2台和85財經體育資訊台合併為「TVB+」，頻道數目則由5條減至4條，有關改動作有待通訊局審議，預計今年首季公布結果。有報道引述消息指，鳳凰衛視資訊台將接手TVB騰空出來的頻道，播放24小時普通話時事新聞與財經資訊，未來需為節目加上字幕，未有啟播日期。

通訊局覆稱，當局沒有收到有關本地免費電視節目服務牌照的申請，而電視廣播有限公司去年11月提交有關改動節目頻道編排的申請，現正按既定程序處理。《am730》向鳳凰衛視查詢是否有申請或有計劃申請使用有關頻道，暫未獲回覆。對於TVB如何面對未來潛在的競爭和安排TVB+的節目，電視廣播有限公司亦未有回覆。

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立法會議員葛珮帆。(資料圖片)

葛珮帆指可考慮引入內地電視台

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆表示，曾向政府了解，亦指未收到有關頻道的牌照申請，但相信市民希望電視頻度可以盡用，今觀眾有更多選擇，同時推動競爭，帶來優質節目，政府應該主動向其他電視台招手，亦可引入內地受歡迎的電視台，「因為有吸引嘅節目，就會多人睇（電視）」，目前本地電視的選擇不夠多。

她又指，假如本地電視台有意申請電視頻道，需要向政府提交計劃書，政府審批時需考慮一籃子因素，包括電視台的獨特性和盈利能力。對於鳳凰衛視現時製作節目的資源被視為較其他電視台少，葛珮帆認為，若電視台申請新的頻道，或需要加大投資。

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