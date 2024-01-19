報道指鳳凰衛視接手TVB頻道　通訊局稱無收到申請

電視廣播有限公司去年宣佈，計劃交還一條免費電視頻道，將82 J2台和85財經體育資訊台合併為「TVB+」，頻道數目則由5條減至4條，有關改動作有待通訊局審議，預計今年首季公布結果。有報道引述消息指，鳳凰衛視資訊台將接手TVB騰空出來的頻道，播放24小時普通話時事新聞與財經資訊，未來需為節目加上字幕，未有啟播日期。

通訊局覆稱，當局沒有收到有關本地免費電視節目服務牌照的申請，而電視廣播有限公司去年11月提交有關改動節目頻道編排的申請，現正按既定程序處理。《am730》向鳳凰衛視查詢是否有申請或有計劃申請使用有關頻道，暫未獲回覆。對於TVB如何面對未來潛在的競爭和安排TVB+的節目，電視廣播有限公司亦未有回覆。