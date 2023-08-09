塌石屎｜屋宇署提醒業主找合資格人員驗樓 明天深水埗辦講座

近來接連有大廈石屎剝落。屋宇署今日(9日)提醒樓宇業主，必須委任根據《建築物條例》經署方註冊的檢驗人員進行驗樓和提交檢驗報告，以符合強制驗樓計劃的要求。業主可透過屋宇署網站的檢驗人員名冊尋找合資格的檢驗人員。 ​ 屋宇署表示，按照強制驗樓計劃的規定，樓齡達30年或以上的私人樓宇(不超過三層高的住用樓宇除外)的業主，在收到屋宇署的法定通知後，必須委任註冊檢驗人員，就樓宇的公用部分、外牆及露台等伸出物或招牌進行訂明檢驗並監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程。註冊檢驗人員包括認可人士、註冊結構工程師或具備樓宇建造、修葺和保養方面相關工作經驗的註冊建築專業人士，名單載於屋宇署網站的檢驗人員名冊內。屋宇署提醒業主，由不屬名冊內的人士驗樓和提交報告，不會被視作符合強制驗樓計劃的要求。

三部門今日首次開會 明天深水埗辦講座

另外，針對近日大廈外牆石屎或批盪剝落事件，發展局和屋宇署上月宣布了一系列加強執法和支援樓宇業主的措施。為加強屋宇署 、民政事務總署以及市區重建局的協作，三方在發展局的領導下成立常設溝通機制，並於今天召開首次會議。

發展局表示，席間各部門討論了三方如何加強合作，重點協助逾期尚未遵辦驗樓通知的業主加快完成驗樓和修葺工程。具體措施包括主動聯絡及邀請合資格樓宇申請「樓宇更新大行動2.0」；訂立更細緻的進度表供已申請「2.0行動」的樓宇參考或遵照，同時利便市建局更密切跟進及督導有關樓宇在委聘檢驗人員及工程承建商的進度；以及三方聯合舉辦地區講座，講解遵辦驗樓通知、成立法團、申請「2.0行動」的程序等。

發展局指，明天三個部門將會在深水埗舉行首場聯合地區講座，亦將設有櫃位面對面直接為市民提供意見、資訊和協助，歡迎當區業主居民和物業管理公司出席。

