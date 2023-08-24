塌石屎｜屋宇署為19幢大廈安排緊急工程 料150幢樓宇年內完成「更新」

近日接連發生大廈石屎剝落事故。屋宇署表示，針對仍未委聘註冊檢驗人員的約900幢樓宇，署方自七月下旬起向有關業主或法團發出警告信，截至今日，署方已向約700幢樓宇發出警告信，並會於本月內完成向餘下樓宇發信。至於逾千幢已納入「樓宇更新大行動2.0」的第二類別的樓宇，其中30幢已完成修葺，150幢則預計在今年內完成修葺。

為19幢「危樓」安排緊急工程

屋宇署日前開始識別900幢潛在風險較高的樓宇，並進行外牆特別檢驗工作，截至今日(24日)，22幢大廈的外牆已完成特別檢驗工作。就當中19幢發現外牆或露台/簷篷底部有批盪/石屎鬆脫的情況，署方人員已即時安排政府承建商進行緊急工程，移除鬆脫部分，並會向相關業主收取該緊急工程的相關費用。

署方又指，就約1,100幢較高風險並已納入「樓宇更新大行動2.0」計劃下被揀選為第二類別的樓宇，署方會行使法定權力代業主進行所需的訂明檢驗及修葺工程，並於事後向有關業主收取相關費用。截至7月底，約30幢已完成修葺工程，約440幢正進行檢驗工作，另約630幢正進行修葺，當中約150幢會在今年內完成修葺。