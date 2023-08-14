塌石屎｜「掃雷行動」驗50棟大廈一半有即時危險 議員促壓縮樓宇維修流程

近月石屎剝落接連發生，部分更傷及途人，潛伏在鬧市中的「計時炸彈」引來全城高度關注。立法會議員梁熙及其團隊，與香港驗樓師學會合作，展開「掃雷行動」，為港島東約50棟高風險舊樓進行檢驗，今(14日)公佈驗樓結果。結果顯示，50棟舊樓中有25棟存在即時危險，其中三大常見的樓宇問題包括批盪或飾面磚剝落、樓宇結構構建(主力牆)出現裂縫及出現水漬、鏽漬。梁熙表示，當局現時樓宇維修的流程並不理想，是促使問題惡化的成因之一；建議政府改善「樓宇更新大行動」流程，把批次由5年壓縮至2年，並樓宇「驗身」程序調去最前面。
驗50幢高風險舊樓一半有即時危險
掃雷行動團隊日前於港島東選出50棟樓齡40年、三無大廈或曾經收到驗樓令的舊樓，以熱成像儀等工具「快測」大廈的地下3層。香港驗樓師學會會長余力生指出，25棟有即時危險的舊樓中，出現了8種問題，分別為：混凝土剝落、水漬或銹漬、生銹鋼筋外露、混凝土表面隆起、批蕩或飾面磚剝落、主力牆出現裂縫、牆的表面隆，內裏中空，以及角位出現鈄狀裂縫；團隊認為只要出現以上情況，都屬於「即時危險」，故將有關情況向屋宇署進行通報，以便當局作出後續跟進。
梁熙表示，樓宇一半有即時危險的比例屬於高，但他強調，團隊所揀選的50幢本來風險較高，直言「比例高，但高得黎合理」。他希望，報告可發揮民間急先鋒的作用，識別出較高風險的大廈並轉交當局跟進，以加快相關的流程。
梁熙：先驗身後排隊
另外，梁熙亦指出，現時樓宇維修的流程並不理想。當局現時為參與「樓宇更新大行動2.0」大廈分出5個批次，惟在每個樓宇申請資助後幾個月後，市建局才會告訴申請大廈屬於那一個批次；大廈需等到屬於自己的批次獲批後才開始做「驗身」(即找註冊檢驗人員做初步評估報告)，「如果你(大廈)係第四批次，至少要等四年先可以開始樓宇維修工作！」梁熙擔心，流程需時太長，很多樓宇去到這個階段已經有機會出現即時危險，「冇事都變有事，有重病都唔清楚！」
他建議，當局把「樓宇更新大行動2.0」的批次由5年壓縮至2年，並在一開始申請時，先對樓宇進行評估，「先驗身後排隊」；好讓市建局再按「驗身報告」情況決定各批次的緩急先後，而不是按文件內容決定批次，紙上談兵。此外，政府亦可為批盪或飾面磚剝落、主力牆出現裂縫等問題設「特快通道」，讓業主先維修，其後再從資助總額扣除；使業主可以及時處理部分危急情況，不用等到資助才處理，情況樓宇問題惡化。