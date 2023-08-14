塌石屎｜「掃雷行動」驗50棟大廈一半有即時危險 議員促壓縮樓宇維修流程

近月石屎剝落接連發生，部分更傷及途人，潛伏在鬧市中的「計時炸彈」引來全城高度關注。立法會議員梁熙及其團隊，與香港驗樓師學會合作，展開「掃雷行動」，為港島東約50棟高風險舊樓進行檢驗，今(14日)公佈驗樓結果。結果顯示，50棟舊樓中有25棟存在即時危險，其中三大常見的樓宇問題包括批盪或飾面磚剝落、樓宇結構構建(主力牆)出現裂縫及出現水漬、鏽漬。梁熙表示，當局現時樓宇維修的流程並不理想，是促使問題惡化的成因之一；建議政府改善「樓宇更新大行動」流程，把批次由5年壓縮至2年，並樓宇「驗身」程序調去最前面。

驗50幢高風險舊樓一半有即時危險

掃雷行動團隊日前於港島東選出50棟樓齡40年、三無大廈或曾經收到驗樓令的舊樓，以熱成像儀等工具「快測」大廈的地下3層。香港驗樓師學會會長余力生指出，25棟有即時危險的舊樓中，出現了8種問題，分別為：混凝土剝落、水漬或銹漬、生銹鋼筋外露、混凝土表面隆起、批蕩或飾面磚剝落、主力牆出現裂縫、牆的表面隆，內裏中空，以及角位出現鈄狀裂縫；團隊認為只要出現以上情況，都屬於「即時危險」，故將有關情況向屋宇署進行通報，以便當局作出後續跟進。

梁熙表示，樓宇一半有即時危險的比例屬於高，但他強調，團隊所揀選的50幢本來風險較高，直言「比例高，但高得黎合理」。他希望，報告可發揮民間急先鋒的作用，識別出較高風險的大廈並轉交當局跟進，以加快相關的流程。